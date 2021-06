"Je prends du plaisir avec Mbappé"

De retour en équipe de France, Karim Benzema savoure sa relation avec Antoine Griezmann et Kylian Mbappé.

Toute l’Europe du football nous l’envie. Depuis l’annonce de la liste des 26 de Didier Deschamps pour l’Euro 2020, le potentiel offensif de l’équipe de France fait peur à tout le monde. Chez les Bleus, des Coman, Dembélé ou encore Giroud sont considérés comme des remplaçants. Preuve que l’arsenal en attaque de la France est à un degrés jamais atteint.

Il faut dire que les places de titulaires sont déjà réservées par trois stars du football mondial avec Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema, de retour après plus de cinq ans d’absence.

Si des questions se sont rapidement posées quant à l’alchimie de ce trio et les nouveaux rôles de Griezmann et Mbappé avec le retour de Benzema et son talent, le match contre le pays de Galles et la demi-heure contre la Bulgarie ont chassé tous les doutes.

Ces trois-là s’entendent à merveille et respirent le même football. Il faudra encore attendre mardi pour se donner un réel avis et notamment sur l’aspect défensif mais il y a de quoi rêver.

Fer de lance du Real Madrid depuis deux ans, Karim Benzema a côtoyé pendant plusieurs saison Cristiano Ronaldo. Il sait donc ce qu’est d’évoluer avec un crack et à l’écouter, Kylian Mbappé en prend tout doucement la direction, du haut de ses 22 ans.

Les deux attaquants se montrent complices sur le terrain mais aussi en dehors et cette relation de confiance ne peut qu’être bénéfique pour Deschamps et l’équipe de France dans la quête de ce titre européen.

"Je l’avais vu à la télé, j’avais déjà joué contre lui en club. Pour son jeune âge, il fait déjà partie des meilleurs, constate Benzema au micro de Téléfoot. J’aime beaucoup joué avec lui, je prends beaucoup de plaisir parce que c’est quelqu’un qui peut faire la différence à tout moment.

"Il va vite, il sait jouer en une touche, il sait décrocher, il sait tout faire. C’est important pour l’équipe de France d’avoir un joueur comme lui."

"Il y a toujours des choses à améliorer dans le football mais l’essentiel dans les matches importants, c’est d’être présent et de faire la différence."

A eux de le prouver dans cet Euro 2020, avant de se retrouver en club ? Leur relation pourrait pousser le Real Madrid à enclencher la seconde…