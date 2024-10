"Je pleurais tous les jours", Lukaku balance tout

L'attaquant de Naples Romelu Lukaku a admis avoir « pleuré tous les jours » après l'élimination de la Belgique de la Coupe du monde 2022.

Lukaku a connu un début de vie réussi à Naples après avoir rejoint l'équipe de Serie A en provenance de Chelsea cet été. Cependant, l'attaquant a connu quelques années difficiles. Sa forme l'a également affecté lorsqu'il représentait la Belgique à la Coupe du monde 2022 au Qatar, les Diables rouges ayant finalement été éliminés en phase de groupes.

Lukaku a révélé que sa santé mentale était en lambeaux après le tournoi traumatisant au Qatar, où il a été fortement critiqué par les supporters et les experts. Il a également admis avoir évité le sport autant que possible dans les semaines qui ont suivi, tandis que l'ancien entraîneur adjoint de la Belgique et icône d'Arsenal, Thierry Henry, lui a offert des encouragements.

"Je voulais être là pour mon pays parce que l'entraîneur et l'équipe avaient besoin de moi. C'était la première fois en 29 ans que le football me touchait. Je n'ai jamais pensé à la dépression, mais j'ai pleuré tous les jours pendant des semaines. Même en vacances. Thierry Henry m'appelait trois fois par jour. Ma mère et mes enfants étaient à Milan, mais je n'avais aucune énergie. J'avais besoin d'être seul pendant un moment", a déclaré Lukaku dans le podcast Friends of Sport.

Lukaku n'a pas été appelé en équipe nationale par Domenico Tedesco ce mois-ci, mais il est déterminé à retrouver son chemin dans l'équipe nationale, comme il l'a révélé : "J'espère pouvoir retrouver la passion de jouer pour la Belgique, que le feu me brûle à nouveau pour les Diables Rouges.

"Le prochain objectif est la Coupe du monde dans deux ans et maintenant, cela semble encore très loin. Je veux vraiment revenir en équipe nationale avec de bonnes sensations et assumer un rôle de leader. Mais vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je sois heureux si nous ne gagnons pas. C'est la seule chose qui manque à ce groupe : les jeunes ont déjà fait du chemin mais, en termes de mentalité de gagnant, ils peuvent faire beaucoup mieux. C'est ce que je peux leur apprendre."