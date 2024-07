"Je pars en vacances", Mbappé passe déjà à autre chose

Le Real Madrid accueillera Kylian Mbappé à Santiago Bernabeu la semaine prochaine.

L'attaquant de 25 ans réalisant le rêve de son enfance en rejoignant les Blancs. Il devra toutefois surmonter la déception de son élimination de l'Euro 2024 avec la France, qu'il a qualifiée d'échec.

Le joueur a été l'un des deux seuls joueurs français à marquer, avec une passe décisive pour Randal Kolo Muani et un penalty, mais la plupart des observateurs s'accordent à dire qu'il n'a pas été à la hauteur. Mbappé a eu le nez cassé, mais il ne veut pas s'en servir comme excuse.

L'article continue ci-dessous

"Mes Euros ont été un échec", a déclaré Mbappe à la Cadena SER dans la zone de mélange.

"Je voulais être champion d'Europe et nous ne l'avons pas été. C'est le football. Il faut aller de l'avant. Je n'ai pas été bon et on rentre à la maison, c'est aussi simple que ça. L'année a été longue et je pars en vacances pour me reposer, ce qui ne sera pas de trop. Après, je vais commencer une nouvelle vie".

La France a eu des occasions contre l'Espagne en deuxième mi-temps, mais a contraint Unai Simon à très peu d'arrêts, et Mbappé n'a pas hésité à admettre qu'elle avait été battue par la meilleure équipe.

"L'Espagne était meilleure que nous. Ils ont marqué deux buts rapides et en deuxième mi-temps, nous avons eu des occasions de revenir, mais nous ne l'avons pas fait."

Mbappé devrait être présenté aux supporters au Santiago Bernabeu la semaine prochaine, et le stade devrait se remplir de Madrilènes enthousiastes. Il apparaîtra probablement ensuite lors de la tournée de pré-saison aux États-Unis, avec un Clasico contre Barcelone à l'horizon.