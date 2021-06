"Je ne veux pas entraîner le Barça B", les ambitions de Xavi

Ayant dit non à deux reprises au Barça, Xavi n’écarte pas de revenir chez les Blaugrana malgré son nouveau contrat avec Al-Sadd.

En voyant Joan Laporta de nouveau à la présidence du FC Barcelone, les fans catalans n’attendaient qu’une chose : la fin de la saison et le début du marché des transferts. Pourquoi tant d’impatience alors que le Barça pouvait encore croire à un titre de champion d’Espagne à l’époque ?

Tout simplement parce que le retour de Laporta devait coïncider avec celui de Xavi, censé reprendre les commandes du navire à la place d’un Ronald Koeman qui n’a pas convaincu.

Finalement, rien ne s’est passé comme prévu. Xavi a prolongé son contrat jusqu’en 2023 avec le club qatari d’Al-Sadd tandis que Laporta a confirmé bien malgré lui Koeman dans ses fonctions pour la saison prochaine.

S’il a assuré avoir déjà dit non à son club de coeur à deux reprises, Xavi vient de prendre position concernant un avenir en Catalogne. De quoi donner certains regrets aux supporters blaugrana puisque l’ancien métronome se place tout simplement le marché des entraîneurs.

"Je suis toujours sur le marché, a-t-il déclaré durant la cérémonie d’ouverture de son camp d’entraînement. Je suis entraîneur depuis deux ans et j’ai une très bonne relation avec Laporta. Il décide, moi je n’ai pas pu parler avec lui. Ils ont décidé de continuer l’aventure avec Koeman et je lui souhaite le meilleur."

"J’imagine que s’ils ont décidé ça, c’est pour le meilleur du club. Je suis toujours au courant de ce que fait le Barça parce que je suis un culé. Mais je n’ai eu aucun contact avec la direction depuis trois ou quatre mois. Je ne sais pas quand ce moment arrivera."

L'article continue ci-dessous

Avec le contrat de Koeman qui se termine en juin 2022, il y a fort à parier que ce retour se passera à ce moment-là. Malgré deux saisons à son compteur comme entraîneur du côté du Qatar, Xavi voit pourtant les choses en grand. Pas question pour lui de faire étape par étape. Il veut le haut niveau et rien que le haut du panier…

"Je me sens prêt, même si je comprends qu’on puisse penser le contraire. Mais je le suis. Je connais le club, l’équipe et tout l’environnement. Koeman a le droit de continuer. Ça ne me blesse pas d’être remis en question. Zidane et Guardiola ont eux aussi été critiqués quand ils sont débuté (leur carrière de coach)."

"Le championnat du Qatar n’est pas très suivi, mais c’est une ligue très compétitive. Mais j’étudierais tout ce qui se présentera. Mon idée ce n’est pas le Barça B. Ce ne serait pas un drame d’entraîner un club formateur, mais je veux entraîner au plus haut niveau."