Arrivé au Real Madrid il y a deux saisons, Luka Jovic n’a toujours pas confirmé les espoirs placés en lui. Et compte y remédier sous Ancelotti.

27 buts en 46 matches lors de la saison 2018-19. Sous le maillot de l’Eintracht Francfort, Luka Jovic avait défrayé la chronique, au point de s’imposer comme l’un des grands espoirs du football européen. Appartenant au Benfica Lisbonne, le Serbe avait été définitivement acheté par le club allemand, conscient qu’une belle plus-value serait possible.

Acheté 22 millions d’euros, Jovic avait été vendu dans la foulée au Real Madrid contre un chèque de 63 millions d’euros. Un joli pactole pour Francfort, un peu moins pour Jovic qui a eu du mal à digérer son transfert ainsi que la marche peut-être un peu trop haute.

Deux ans après son arrivée dans la capitale et un prêt lors des six derniers mois à l’Eintracht (4 buts en 18 matches), l’attaquant est revenu sur ses ambitions madrilènes.

"Je sais quels sont mes objectifs. J'essaie de laisser une impression positive et de montrer mon meilleur visage. Il s'est passé beaucoup de choses ces deux dernières années. Bien sûr, cela aurait pu être mieux, je veux que ce soit enfin mieux. Je ne suis pas venu au Real Madrid par accident, a-t-il envoyé à Tanjug, une agence de presse serbe, avant de poursuivre. Je crois en moi, je crois en mes qualités. Je sais combien je vaux. La nouvelle saison est devant moi et l'occasion de nouvelles preuves. La seule chose que j'espère, c'est qu'après une longue période, les blessures me laisseront complètement tranquille. Tout le reste viendra naturellement."

Freiné par des blessures depuis son arrivée et ayant fait parlé de lui pour avoir participé à une soirée en Serbie au plus fort de la crise du Covid-19, Jovic n’a pas forcément mis toutes les chances de son côté.

Zidane parti, c’est Carlo Ancelotti qui a repris les rênes du Real Madrid. Avec l’espoir d’un nouveau départ pour l’ancien de Benfica ? Annoncé dans les rumeurs de départ, il compte sur la préparation estivale pour faire ses preuves et montrer qu’il peut être plus qu'un remplaçant de luxe à Karim Benzema.

"Je n'ai pas parlé au nouveau coach Carlo Ancelotti de mon statut. C'est le début de saison, c'est la préparation et c'est à moi de donner le plus possible tout le temps, d'essayer de m'imposer et d'être le plus prêt possible pour le nouveau saison."

"Certaines choses seraient importantes pour moi - être dans un championnat de qualité et avoir du temps de jeu. Après une si longue période où j'étais plus en dehors du terrain que sur le terrain, à mon âge, s'il y a un prêt, la priorité c'est d'être dans un club qui saura reconnaître en moi une qualité suffisante pour être une option constante pour son onze de départ."