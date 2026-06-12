Le défenseur marocain Nayef Aguerd a brisé le silence pour clarifier les raisons de son exclusion de la sélection marocaine qui participera à la Coupe du monde 2026. Il a affirmé que son absence n’était pas due à une nouvelle rechute de sa blessure, mais à un manque de préparation physique optimale pour évoluer au plus haut niveau.

Jeudi, la Fédération marocaine de football avait officiellement annoncé son forfait à la Coupe du monde, quelques jours avant le premier match des « Lions de l’Atlas », bien qu’il ait pris part aux séances d’entraînement de la sélection mercredi, ce qui avait suscité des interrogations parmi les supporters quant à son état de santé réel.

Dans un long message publié sur son compte Instagram, le défenseur de l’Olympique de Marseille a révélé les détails de la décision prise en concertation avec le staff technique des Lions de l’Atlas.

« Il ne s’agit pas d’une nouvelle rechute », a-t-il expliqué. « Au contraire, je me sens de mieux en mieux jour après jour, et cette blessure est désormais derrière moi. Mais nous avons estimé, en concertation avec le staff technique, que mon niveau actuel ne me permettait pas d’aider l’équipe nationale comme je l’aurais souhaité pendant la phase de groupes. »

Il a ajouté : « Malgré tous les efforts fournis ces dernières semaines, je ne serai pas à 100 % de mes capacités au début de la compétition. Cette décision a donc été prise en accord avec le staff technique, dans l’intérêt de l’équipe nationale et de la compétition. »

Le défenseur a souligné avoir fait tout son possible pour être prêt à temps, sans succès.

« J’ai tout tenté pour revenir à temps et retrouver mon meilleur niveau, mais cela n’a pas été possible dans le délai imparti. C’est une grande déception pour moi, mais je l’accepte avec réalisme et responsabilité », a-t-il conclu.

Ce choix intervient malgré un long travail de rééducation.

Akrad a souffert d’une blessure ligamentaire durant toute la saison écoulée, jouant malgré la douleur aussi bien avec l’Olympique de Marseille qu’avec les Lions de l’Atlas lors de la Coupe d’Afrique des nations.

À la mi-mars, il a subi une intervention chirurgicale pour favoriser une guérison complète, puis, début mai, son club français l’a autorisé à rejoindre le Maroc afin de poursuivre sa rééducation avec l’encadrement médical des Lions de l’Atlas.

Akrad n’a disputé aucun match amical ni figuré dans une liste de sélection pendant la préparation, un manque de rythme ayant finalement scellé son exclusion du tournoi.

« Je serai le premier supporter de l'équipe nationale », assure-t-il.

Malgré sa déception, le défenseur international a affirmé qu’il resterait l’un des plus fervents supporters des Lions de l’Atlas durant la compétition.

« Je serai désormais le premier supporter de l’équipe nationale. Je souhaite plein de succès à mes coéquipiers pour la Coupe du monde, et j’espère qu’ils rendront le peuple marocain fier d’eux. Je suis un joueur de l’équipe nationale, mais je suis aussi et avant tout un supporter, et je les soutiendrai comme le feront les supporters. »

Il a par ailleurs exprimé sa gratitude envers le staff médical des Lions de l’Atlas, la Fédération royale marocaine de football et les supporters qui l’ont encouragé durant sa convalescence.

Pour le remplacer au sein du groupe, le staff technique emmené par Mohamed Wahbi a appelé le défenseur Marouan Saadane, qui évolue au club saoudien Al-Fateh.

Le Maroc entamera son parcours mondialiste dimanche très tôt face au Brésil, puis affrontera l’Écosse le 20 juin et Haïti le 25 juin, toujours au sein du groupe C.