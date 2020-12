"Je ne peux pas imaginer retourner au Real Madrid" - Théo Hernandez espère rester à Milan "pour toujours"

Le défenseur français n'a pas l'intention de revenir à Santiago Bernabeu à l'avenir après s'être installé à San Siro.

Théo Hernandez a admis qu'il "ne peut pas imaginer retourner" au , et qu'il espère rester à Milan "pour toujours". Théo Hernandez a été transféré contre 24 millions d'euros à Santiago Bernabeu en provenance de l'Atletico Madrid en 2017, les Merengues liant l'arrière gauche à un contrat de six ans après avoir payé sa clause libératoire. Le joueur de 23 ans a remporté quatre trophées avec Madrid, dont la , mais n'a jamais été en mesure de s'imposer dans le onze de départ.

Contraint de partir pour le bien de sa carrière et afin de se relancer, Théo Hernandez a d'abord été prêté à la avant d'être transféré à l' . L'ancien international de U-20 n'était apparu que dans 23 matches toutes compétitions confondues lorsque les champions d' ont décidé d'accepter une offre de l'AC Milan de 20 millions d'euros en juillet 2019, et ce même si cette somme était inférieure à celle investie pour l'arracher à l'Atletico Madrid deux ans plus tôt.

Théo Hernandez est depuis devenu un membre clé de l'équipe de Stefano Pioli, marquant 10 buts lors de ses 54 premiers matchs pour les Rossoneri, tout en contribuant à neuf passes décisives. Les performances de l'ancienne starlette madrilène ont aidé l'AC Milan à se hisser au sommet du classement de la au début de la campagne 2020-21, avec sa dernière performance XXL lors d'un match nul 2-2 avec ce week-end.

Le jeune défenseur talentueux a marqué les deux buts de l'équipe de Pioli permettant d'arracher un point à San Siro, y compris un but inscrit dans les arrêts de jeu, ce qui a garanti au club 18 fois vainqueur de la d'être désormais le seul club invaincu dans les cinq meilleurs championnats européens. Avant un voyage crucial à Gênes mercredi, Hernandez a exprimé son désir de voir le reste de sa carrière se faire à Milan, tout en concédant qu'il ne se verrait jamais revenir à Madrid après son passage frustrant de deux ans au Bernabeu.

"Je pense que je suis dans le meilleur moment de ma carrière", a déclaré la star des Rossoneri à El Transistor. "Je suis allé à Madrid très jeune. C'est difficile quand on n'a pas de minutes ... Je ne peux pas imaginer y retourner, je suis vraiment heureux ici. Si je pouvais, je resterais à Milan pour toujours". Au micro de la Onda Cero, Théo Hernandez a également mis fin aux rumeurs concernant la sélection nationale : "Je l'ai dit depuis le premier jour : je préfère jouer avec la France".

L'AC Milan a actuellement trois points d'avance sur son éternel rival, l'Inter, au sommet du classement à l'approche de la fin des matches aller de la Serie A, avec et la , championne en titre, qui comptent un point de retard sur le club milanais. La Juventus a établi un record de neuf titres successifs en , mais les Rossoneri tentent de détrôner l'équipe d'Andrea Pirlo pour remporter leur premier Scudetto depuis 2010-11.