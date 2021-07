"Je ne pensais pas que Chiesa était si bon"

L’ayant côtoyé à la Juventus Turin pendant un an, Buffon ne pensait pas que Chiesa allait atteindre ce niveau d’excellence.

Gianluigi Buffon a admis avoir été surpris par la montée en puissance fulgurante de Federico Chiesa, tout en décrivant la star de la Juventus et de l'Italie comme "vraiment spéciale".

Chiesa a suivi une première saison encourageante à la Juve puis en montrant la voie à la gloire pour l'Italie à l'Euro 2020.

La performance exceptionnelle du joueur de 23 ans est survenue lors de la victoire finale des Azzurri sur l'Angleterre à Wembley, qui a de nouveau impressionné Buffon devant ses talents après avoir d'abord douté de ses capacités à Turin.

Qu'est-ce qui a été dit?

L'ancien gardien de but de la Juve, qui est revenu à Parme pour boucler la boucle le mois dernier, a avoué qu'il n'était pas convaincu par Chiesa lors de son arrivée initiale à l’Allianz Stadium en provenance de la Fiorentina en octobre 2020.

Buffon le tient maintenant en bien plus haute estime, comme il l'a dit à la Gazzetta dello Sport.

"Quand il est arrivé à la Juve, je ne pensais pas qu'il était si bon. Je suis honnête. Pendant le championnat d'Europe, il était incroyable, dans le match final avec l'Angleterre, il était impossible de l'arrêter."

"Après une saison à la Juve avec Federico, ce n'est plus une surprise pour moi, mais ce n'était pas évident qu'il serait capable de jouer à un si haut niveau dans un tournoi comme le Championnat d'Europe."

"Si vous faites ces choses à un niveau aussi élevé, cela signifie que vous êtes vraiment spécial."

Chiesa a commencé sa carrière à la Fiorentina en 2016, et a marqué 34 buts en 153 matchs pour le club tout en gagnant une place régulière en sélection.

L'ailier a attiré l'attention d'un certain nombre de grands clubs vers la fin de son contrat avec la Viola, mais la Juve a finalement remporté la course pour sa signature après avoir négocié avec succès un accord de 60 millions d'euros.

Chiesa s'est rapidement imposé comme un joueur clé des Bianconeri en 2020-21 et a terminé la saison avec neuf buts et neuf passes décisives à son actif en 33 apparitions, tout en remportant les honneurs de la Coppa Italia et de la Suppercoppa Italiana.

Il a transféré avec succès cette forme l’Euro 2020, se mettant en avant lors des sept matches de l'Italie alors que le pays remportait le sixième titre majeur de son histoire sous Roberto Mancini.

Buffon a également joué un rôle dans le succès national de la Juve la saison dernière aux côtés de Chiesa malgré la perte du titre en Serie A, mais a décidé de relever un nouveau défi en Serie B avec Parme au lieu de signer un nouveau contre à Turin.

Le joueur de 43 ans insiste sur le fait qu'il n'a pas l'intention de fixer une date de retraite pour le moment, mais n'hésitera pas à raccrocher ses gants lorsque les exigences physiques du football de haut niveau deviendront trop lourdes pour lui.

"Maintenant, je continue parce que j'ai un rêve", a-t-il déclaré. "Mais il devra être appuyé par les résultats. Dès que je remarquerai un signe de déclin, une minute plus tard je m'arrêterai."

"Aussi parce que je suis parfaitement heureux à la maison avec ma femme et mes enfants, avec des amis. Arrêter ne sera jamais un problème."

Pressé de savoir s'il pourrait être rappelé en équipe nationale d'Italie à temps pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, Buffon a ajouté.

"Il est presque certain que Mancini ne me convoquera pas, il a ses hommes et son groupe, mais j'ai besoin de savoir qu'il y aura une Coupe du monde pour continuer à rêver."