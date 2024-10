Celta Vigo vs Real Madrid

Plus tard ce mois-ci, France Football dévoilera le vainqueur du Ballon d’Or 2024.

Le Real Madrid devrait figurer en bonne place parmi les 30 finalistes, avec Vinicius Junior, Jude Bellingham et Dani Carvajal, tous en lice pour le prix.

Toni Kroos est un autre joueur susceptible de le remporter, bien qu’il ait déjà pris sa retraite. Il a été en forme spectaculaire avec le Real Madrid lors de sa dernière saison en tant que footballeur professionnel, bien qu’il ait déclaré à TVE (via MD) qu’il n’était pas intéressé par une autre récompense.

« Le Ballon d’Or n’est pas important pour moi. Si quelqu’un du Real Madrid le gagne, je suis d’accord. Vini le mérite, Jude le mérite et Carvajal le mérite, mais je m’en fiche. »

Kroos a également parlé de la façon dont sa vie s’est déroulée après le Real Madrid et le football.

« Je me sens très bien. Si je décide quelque chose, c’est ça, j’en suis convaincu et je le fais. "Cela ne veut pas dire que cela ne m'a rien coûté. Au final, ce n'est que du football, on souffre d'autres choses dans la vie."