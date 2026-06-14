Jan Paul van Hecke estime que Tottenham Hotspur franchit une étape décisive grâce à une annonce contractuelle majeure

Pedro Porro s'apprête à signer un nouveau contrat avec Tottenham Hotspur, selon Fabrizio Romano et The Athletic. Le manager Roberto De Zerbi obtient ainsi gain de cause.

Le latéral droit espagnol a trouvé un accord avec les Spurs et leur direction pour un nouveau contrat à long terme. Sous contrat jusqu’en milieu d’année 2028, Porro va donc voir son bail renégocié et prolongé.

À Londres, il apposera sa signature sur un nouveau bail le liant au club jusqu’en milieu d’année 2031, assorti d’une option de prolongation d’une saison supplémentaire. Parallèlement, le joueur verra ses émoluments revalorisés.

L’entraîneur Roberto De Zerbi, qui considère le latéral espagnol comme un pilier, tenait absolument à le conserver.

La saison passée, les Spurs avaient évité de justesse la relégation en Championship, concluant à la 17e place, deux points au-dessus de la zone rouge.

Parallèlement, le club londonien accélère le recrutement d’un nouvel effectif : Marcos Senesi est déjà arrivé en tant que joueur libre, et Jan Paul van Hecke aurait trouvé un accord personnel avec les Spurs.

Cette prolongation s’inscrit dans la stratégie de renforcement de l’effectif, et envoie un signal clair à tout nouveau venu, comme Van Hecke : Tottenham veut asseoir des fondations solides.