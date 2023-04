"Il n'a jamais été dans son intention de le prolonger" : les révélations de Daniel Riolo sur l'avenir de Lionel Messi au PSG

Daniel Riolo a fait des révélations sur la situation contractuelle de Lionel Messi au PSG.

Le contrat de Lionel Messi avec le PSG expire au mois de juin et une prolongation du joueur semble de moins en moins évidente en raison de son niveau et des critiques dont il fait l'objet avec en potin d'orgue, les sifflets des supporters à son encontre.

Selon Riolo, Campos n'a jamais voulu prolonger Messi

Dans l'émission « L'After Foot » diffusée sur RMC, Daniel Riolo a fait des révélations sur la situation contractuelle de l'Argentin : « A partir du moment où Campos est décideur, et je sais que c'est compliqué de savoir où sont les postes de décision, s'il a son mot à dire sur ce dossier-là, et dans l'optique de construire une équipe pour l'année prochaine : il n'a jamais été dans son intention de le prolonger. »

« Celui qui est le plus facile à pousser dehors c'est Messi puisqu'il arrive en fin de contrat. Dès janvier, on savait au club qu'on en voulait plus. Sauf qu'on a fait trainer en lui parlant d'une prolongation et tout le monde lui a ciré les pompes comme Galtier lors des conférences de presse. Mais tout ça c'est de la communication, c'est de la mousse, il faut faire très attention », a expliqué Riolo.

L'avenir de Messi était lié à la Ligue des champions

Le célèbre journaliste de « L'After Foot » confie qu'une éventuelle prolongation de Messi était uniquement liée à des résultats en Ligue des champions : « Il y avait une échéance très importante et rien ne pouvait être décidé avant : les huitièmes de finale de la Ligue des champions et, en fonction du résultat, voir éventuellement ce qui aurait pu se passer. La folie de le prolonger aurait pu être consécutive à une qualification. Je ne dis pas que ça aurait été une bonne chose ce genre de connerie peut arriver après un succès. »

« A partir du moment où le PSG a été éliminé, celui qu'il est facile de pousser dehors, c'est Messi. Il est en fin de contrat, c'est un joueur qui n'a jamais voulu être là parce que le Barça ne pouvait plus le payer et que le seul club qui pouvait le payer, c'était le PSG. Il s'est très peu acclimaté. Il n'est pas content, pas heureux, il s'est embrouillé avec des supporters et qui n'ont pas été capable de lui faire comprendre qu'on sifflait le symbole. L'histoire est terminée », a ajouté Riolo.