Jadon Sancho savoure sa revanche

Jadon Sancho, ravi, a insisté sur le fait qu'il avait "travaillé dur" pour retrouver sa forme après avoir délivré une passe décisive pour Chelsea

Sancho - qui avait traversé une période difficile sous Erik ten Hag à Manchester United - a saisi l'occasion de faire taire ses critiques avec une performance impressionnante, lors de la victoire 1-0 de Chelsea contre Bournemouth, après être entré en jeu et avoir remporté le prix de l'homme du match. Sa passe décisive est arrivée seulement quatre minutes avant la fin du temps réglementaire lorsqu'il a trouvé son coéquipier remplaçant Christopher Nkunku avec une passe précise que l'attaquant français a convertie pour assurer la victoire.

Après le match, Sancho a déclaré à BBC Sport : "Tout d'abord, c'est incroyable de faire mes débuts pour Chelsea. Je suis très reconnaissant d'être de retour au jeu. L'équipe a très bien joué et nous sommes heureux des trois points.

L'article continue ci-dessous

"J'ai travaillé dur pour ce moment et je suis simplement heureux d'avoir eu ma chance. J'ai eu une belle fin de saison dernière en étant en finale de la Ligue des champions. Je suis simplement heureux de faire mes débuts pour Chelsea. Je dois remercier tout le staff et mes coéquipiers. Le premier jour où je suis arrivé, ils m'ont fait sentir le bienvenu et je suis tellement heureux de me sentir aussi à l'aise".

La décision de Chelsea de faire venir Sancho en prêt, avec une obligation d'achat annoncée l'été prochain, a donné à l'ailier une bouée de sauvetage en Premier League. C'était sa première apparition en première division anglaise depuis le 26 août 2023, lorsqu'il était entré en jeu sous le maillot de United contre Nottingham Forest. Samedi, l'ailier a montré des éclairs de son ancien moi, dribblant les défenseurs et combinant efficacement avec ses coéquipiers pour rappeler à ses sceptiques qu'il a toujours le feu sacré pour briller au plus haut niveau.