Jadon Sancho reste indécis sur son futur

L'international anglais a affirmé qu'il n'a toujours pas pris la moindre décision concernant la suite de sa carrière.

Jadon Sancho, qui figure dans le viseur de Manchester United, a admis qu'il ne peut pas dire avec certitude ce que l'avenir lui réserve, tout en insistant sur le fait qu'il est très heureux au Borussia Dortmund.

Sancho a longtemps été une priorité de transfert pour les Red Devils, mais Dortmund s'est montré tout aussi têtu pour conserver l'une de ses plus belles pépites.

Cela dit, lors du prochain mercato, l'attaquant anglais pourrait être disponible pour un montant d'environ 90 millions d'euros. Reste à savoir désormais si United peut s'aligner sur ce prix alors qu'il pâtit toujours des effets financiers de la pandémie de coronavirus.

"Je ne sais pas plus pour mon avenir", a déclaré samedi le joueur de 21 ans à ESPN après avoir marqué deux fois lors de la défaite 3-2 de son équipe contre le RB Leipzig. "Je suis très heureux ici à Dortmund en ce moment. J'adore le club, les supporters et l'équipe. Ils m'ont donné mon premier départ professionnel. Les fans me motivent et me poussent à fond."

Le doublé de Sancho a également été bien accueilli à l'Allianz Arena, puisque le Bayern Munich a décroché le titre de Bundesliga avant son match contre le Borussia Monchengladbach à la faveur du revers subi par Leipzig.

Mais le BVB ne leur en voudra pas pour leurs célébrations, car la victoire de samedi pourrait s'avérer cruciale pour leurs espoirs de participer à la Ligue des champions la saison prochaine.

L'article continue ci-dessous

A deux journées de la fin, le club de la Ruhr occupe désormais la quatrième place du classement de la Bundesliga, devançant l'Eintracht Francfort (5e) de deux unités. Francfort pourrait regagner la quatrième place avec une victoire dimanche sur Mayence, ce qui pourrait donner lieu ensuite à un beau suspense lors des deux dernières journées.

Une présence en Ligue des Champions serait un énorme coup de pouce pour le Borussia dans son entreprise qui consiste à garder Sancho et Erling Haaland, lesquels ont tapé dans l'oeil des meilleurs clubs européens grâce à leurs exploits en Allemagne.