Jadon Sancho, la vengeance continue

Jadon Sancho a mis de côté ses difficultés à Manchester United en délivrant une nouvelle passe décisive pour Chelsea contre West Ham.

Sancho continue d'être au cœur des choses à Chelsea alors qu'Enzo Maresca stabilise progressivement les Blues après une saison frustrante sous Mauricio Pochettino. Malgré plusieurs options dans les zones larges, le manager italien a fait pression pour Sancho et l'ailier anglais ne l'a pas déçu jusqu'à présent.

Sancho est entré en jeu contre Bournemouth pour préparer le but victorieux de Christopher Nkunku samedi dernier au Vitality Stadium pour ses débuts. Et une semaine plus tard, il n'a mis que quatre minutes à libérer Nicolas Jackson sur le flanc gauche pour une course au but. L'attaquant a accéléré et a marqué entre les jambes d'Alphonse Areola pour donner l'avantage aux Blues.

L'article continue ci-dessous

Il s'agissait de la deuxième passe décisive de Sancho en deux matchs et elle a déjà dépassé le total qu'il avait réussi à United sur 12 apparitions en Premier League. C'était également la première fois que Sancho a fait une passe décisive lors de matchs successifs de Premier League au cours de sa carrière.

Sancho relance progressivement sa carrière à Chelsea et après avoir servi ses coéquipiers, l'ailier aimerait lui aussi trouver le chemin des filets. Les Blues accueillent Barrow au troisième tour de la Coupe EFL et le joueur de 24 ans aimerait bien avoir sa chance.