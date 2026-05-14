Jack van Gelder s’en prend violemment à Hélène Hendriks

Jack van Gelder s’est exprimé pour la première fois sur son départ de l’émission d’Hélène Hendriks sur SBS6. Le présentateur et commentateur de 75 ans, figure historique des studios, a confié à De Telegraaf sa déception à l’égard de l’animatrice.

En début d’année, Talpa avait annoncé son départ des populaires « Oranje », expliquant que les discussions sur un nouveau rôle n’avaient pas abouti. La chaîne avait alors évoqué une « décision d’un commun accord ».

Van Gelder n’avait pas réagi publiquement dans un premier temps, mais il livre aujourd’hui son sentiment : « La vision de la rédaction et la mienne divergeaient trop. On ne doit pas me dire que je peux encore venir de temps en temps. Ça marche, ou ça ne marche pas. Je n’ai pas envie d’être sur le banc de touche. »

Bien qu’il confirme que les modalités financières ont été réglées correctement, un sentiment de frustration persiste. « Ce n’était bien sûr pas agréable d’être un peu mis de côté comme ça, après une carrière télévisuelle de 54 ans. »

Au moment de son départ, des rumeurs circulaient déjà au sujet d’une altercation avec un rédacteur de l’émission. Hendriks avait auparavant souligné au journal De Telegraaf que cette « dispute » n’avait rien à voir avec son départ. Van Gelder confirme aujourd’hui qu’il s’est énervé à quelques reprises, mais estime qu’il y avait autre chose en jeu. « Je pense en fait que le problème venait du fait que je n'avais pas la bonne couleur politique pour l'émission. Et que je devenais peut-être trop sérieux. »

Ce qui le blesse le plus, c’est le silence de Hendriks depuis son départ : « Hélène et moi nous entendions très bien. Je suis déçu : j’ai presque plus eu de ses nouvelles et j’ai du mal à l’accepter. » Hendriks avait pourtant affirmé qu’ils restaient en contact.

Van Gelder rappelle qu’il a souvent conseillé Hendriks à ses débuts : « Par exemple, quand elle s’est soudainement retrouvée à la tête de la table. Nous avions vraiment de bons rapports. »