Jack Rodwell rebondit à Sheffield United (Officiel)

Jack Rodwell, l’ancien grand espoir du football anglais, s’est engagé en faveur de Sheffield United.

Jack Rodwell est de retour en . Après un passage en Championship à Blackburn et aussi plusieurs mois d’inactivité, l’ex-international anglais (3 capes) s’est trouvé un nouveau point de chute. A 28 ans, il a paraphé un bail avec Sheffield United, l’actuel huitième de la Premier League.

Another one for Wilder ✍️ pic.twitter.com/V8SKtPGTNH — Sheffield United (@SheffieldUnited) January 3, 2020

Rodwell, qui est passé par et aussi , a signé pour six mois en faveur des Blades. Il espère pouvoir relancer une carrière en berne. Sous la direction de Chris Wilder, et au sein d’une formation solide et produisant un bon football, il a tout pour réussir ce pari.