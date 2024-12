Jack Grealish, la surprenante destination

Jack Grealish a été pressenti pour revenir à Villa Park par Lee Hendrie, qui estime que la star de City doit redécouvrir son amour pour le football.

Hendrie, qui comme Grealish est un produit de l'académie d'Aston Villa, pense que l'ailier anglais doit redécouvrir son plaisir pour le football après avoir échoué à performer régulièrement depuis qu'il a rejoint City pour 100 millions de livres sterling en 2021.

Avant son transfert à City, Grealish était le principal exutoire offensif d'Aston Villa et a joué un rôle crucial pour sauver le club de la relégation lors de la saison 2019-2020. Après un Euro 2021 impressionnant, Manchester City a déboursé le montant le plus élevé pour qu'un joueur anglais s'attache ses services.

L'article continue ci-dessous

Cependant, son faible nombre de buts et de passes décisives a déçu de nombreux fans de City. Au cours de ses 143 matchs pour le club, il n'a marqué que 14 buts, ainsi que 20 passes décisives, selon Transfermarkt, et n'a remarquablement pas marqué depuis plus d'un an. Bien que ses qualités techniques et son aisance en un contre un aient le potentiel de changer la dynamique de jeu de n'importe quelle équipe, les supporters de City en veulent plus. Pep Guardiola a même été accusé de « sucer le football » de Grealish en changeant son style de jeu.

Hendrie a déclaré à 10bet : « Je ne pense pas que nous ayons vu la meilleure version de Grealish à City, ou la version qui sort sur la pelouse et s'amuse. Nous n'avons vu que des extraits, mais je pense que Jack joue essentiellement d'une manière que son manager exige de lui.

« Quand je regarde Jack jouer pour l'Angleterre, c'est comme s'il était une personne différente. Il joue avec beaucoup plus de liberté. Si vous regardez ses contributions, ses buts et ses passes décisives, alors vous pouvez dire que c'est décevant pour lui, mais nous savons qu'il a beaucoup de talent et nous savons qu'il peut apporter beaucoup plus."

Hendrie a continué en prédisant que Grealish reviendrait à Villa, malgré les huées du public de Villa Park lors de la récente défaite 2-1 de City contre l'équipe d'Unai Emery.

"C'est maintenant à un stade où Jack devrait probablement penser à quitter le club de football", a déclaré Hendrie. "Personne ne peut nier que le transfert n'a pas été un succès, il a gagné tout ce qu'il y avait à gagner pendant son séjour là-bas, mais je pense que pour lui-même, il doit retrouver le plaisir de jouer.

"Il serait un atout pour n'importe quel grand club de football. Je l'adorerais à Villa, mais auraient-ils les finances pour le faire revenir ? Ce serait probablement un accord compliqué à conclure.

"Je sais que les fans de Villa lui ont donné du fil à retordre, mais je pense qu'ils aimeraient le revoir à Villa Park. Il ne viendrait pas pour gagner de l'argent, mais pour gagner quelque chose avec Villa et aider le club à passer au niveau supérieur.

"Ce serait génial s'il revenait. Je pense qu'il doit partir et quitter Manchester City pour le moment pour trouver du plaisir dans son jeu."