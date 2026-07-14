Une star de Manchester City, absente de la Coupe du monde, a fait son apparition ivre parmi les supporters lors de la victoire des « Trois Lions » contre la Norvège en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Jack Grealish, absent des terrains de la Coupe du monde, a fait parler de lui en marge du match. Alors que l’Angleterre validait son billet pour le dernier carré en battant la Norvège 2-1, l’ailier anglais a célébré à sa manière avant de s’effondrer, inconscient.

Selon le tabloïd britannique The Sun, Grealish, 30 ans, a été aperçu dans une ambiance festive et bruyante en compagnie de ses amies, consommant de l’alcool et suivant la rencontre alors qu’il était visiblement épuisé. Après s’être mêlé aux supporters sous le soleil, l’effet de l’alcool a pris le dessus et il s’est endormi profondément avant la fin du match.

Malgré son engagement caritatif bien connu et ses dons réguliers, Grealish traîne depuis des années une réputation de fêtard et est déjà apparu en public en état d’ivresse.

Rappelons qu’il avait été prêté à Everton la saison passée, où il n’a disputé que 22 matchs avant qu’une blessure au pied ne mette prématurément fin à son exercice. Ce pépin physique l’a privé d’une place dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026, le condamnant à un rôle de simple supporter.