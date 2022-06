"J'ai perdu mon fan numéro un" - Tevez prend sa retraite

L'attaquant argentin a annoncé la fin de sa carrière, justifiant notamment son choix par le décès de son père.

Carlos Tevez a annoncé qu'il se retirait du football, expliquant que le décès de son "fan numéro un", son père Segundo Raimundo, était la principale raison pour laquelle il avait décidé d'arrêter de jouer.

"En tant que joueur, j'ai donné tout ce que j'avais"

Le joueur de 38 ans, qui a révélé qu'il avait reçu des offres pour poursuivre sa carrière, a porté les couleurs de certains des plus grands clubs européens, dont les clubs de Manchester et la Juventus, et a également fait trois séjours à Boca Juniors.

Depuis son départ de Boca Juniors en 2021, Tevez n'a pas disputé de match de compétition. Son père étant décédé en février de la même année, il a confirmé à la télévision nationale argentine qu'il avait officiellement raccroché les crampons.

Tevez a déclaré au talk-show argentin Animales Sueltos : "J'ai pris ma retraite, c'est confirmé. J'ai reçu des offres de plusieurs endroits, mais en tant que joueur, j'ai déjà donné tout ce que j'avais.

"Ma dernière année de jeu [à Boca Juniors] a été très difficile car il (le défunt père de Tevez, Segundo Raimundo) était en état de mort cérébrale. Je me suis réveillé un jour et j'ai dit à Vane (Vanessa, la femme de Tevez) : "Je ne veux plus jouer".

"J'ai appelé Adrian (l'agent de Tevez, Adrian Ruocco) dans l'après-midi et je lui ai dit : 'Écoute, je ne vais plus jouer. Je prends ma retraite.

"Ils me demandaient tout le temps pourquoi j'avais arrêté de jouer jusqu'à ce que je leur dise : 'J'ai arrêté de jouer parce que j'ai perdu mon fan numéro 1'. J'avais huit ans et c'est lui qui venait me voir."

Un avenir dans le football ?

Tevez, qui a accepté mutuellement de mettre fin à son contrat avec Boca six mois plus tôt en juin 2021, cherche à rester dans le football, malgré sa retraite.

L'ex-attaquant de Manchester United et de City envisage désormais de devenir directeur technique et travaillera en étroite collaboration avec Carlos Chapa Retegui, qui est un ancien joueur et entraîneur de l'équipe nationale argentine.

"Je suis très excité par ce que nous avons avec mes frères et avec Chapa Retegui", a-t-il déclaré.

"Nous travaillons ensemble depuis quatre ou cinq mois maintenant et la vérité est que nous sommes en train de mettre en place un projet complet."

Il n'est pas clair à ce stade si Tevez sera impliqué avec Boca ou un autre club du football argentin.

Tevez a remporté de nombreux titres et trophées au cours de ses 20 ans de carrière, dont cinq titres de champion d'Argentine lors de ses trois passages à Boca Juniors.

L'homme de 38 ans a remporté six autres trophées avec Boca, dont la Copa Libertadores et la Coupe intercontinentale en 2003, et deux ans plus tard, il a remporté le championnat brésilien avec les Corinthians.

En Angleterre, Tevez a remporté la Ligue des champions avec Manchester United en 2008, ainsi que deux titres de Premier League avec les Red Devils avant son départ pour le rival de City.

L'Argentin remportera le titre de Premier League pour la troisième fois de sa carrière avec les Skyblues, et remportera la FA Cup lors de la saison 2010-2011 sous la direction de Roberto Mancini.

Tevez a remporté quatre trophées lors de son passage à la Juventus de Turin, dont deux titres de Serie A. Il a également remporté la FA Cup chinoise lors de son court passage au Shanghai Shenhua.

Sur la scène internationale, Tevez a remporté l'or olympique en 2004 et a été le meilleur buteur du tournoi avec huit buts.

Tevez a également remporté de nombreuses récompenses individuelles au cours de sa carrière, notamment trois titres de footballeur sud-américain de l'année, dont le dernier en 2005.