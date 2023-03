Italie : Roberto Mancini convoque un attaquant qui évolue en Argentine

Ce mercredi, Roberto Mancini a annoncé qu'il avait convoqué un attaquant qui évolue en Argentine pour le prochain rassemblement.

Non qualifiée pour la Coupe du monde 2022, l'Italie va tenter de conserver son titre de champion d'Europe en 2024. Mais pour cela, la Nazionale devra passer les qualifications qui débuteront à la fin du mois de mars. Dans un groupe qui n'a rien d'un cadeau, les Transalpins affronteront l'Angleterre (le 23 mars) et Malte (le 26 mars) lors du prochain rassemblement.

L'Italie en panne d'attaquants

Mais comme souvent ces dernières années, le sélectionneur Roberto Mancini fait face à un sacré casse-tête en attaque. Le seul buteur italien régulier Ciro Immobile est blessé, et les autres (Kean, Raspadori, Scamacca, Bellotti...) sont soit blessés soit dans une situation compliquée dans leur club respectif. L'ancien entraîneur de Manchester City a alors décidé d'innover. Dans une émission diffusée sur DAZN lundi soir, le technicien italien a confié avoir convoqué Mateo Retegui (23 ans) pour la première fois.

Ce buteur peu connu du grand public évolue, et a toujours évolué, en Argentine au club de Tigre, actuel 17è du championnat argentin. Le buteur est d'ailleurs Argentin et avait même été convoqué avec les u20 de l'Albiceleste en 2018. Mais comme son père l'a expliqué, Retegui possède un passeport italien grâce aux origines de son grand-père. "On le suit depuis quelques temps, il est titulaire depuis deux ans dans le championnat d'Argentine et il a des qualités qui malheureusement nous manquent en ce moment", a expliqué Mancini à son sujet. Lors de l'exercice 2023 qui a débuté en janvier, Retegui se montre particulièrement prolifique. Il a inscrit 6 buts lors des 7 premiers matches de championnat. Reste à savoir si ce pari s'avérera payant.