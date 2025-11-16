Italie - Norvège : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Un stade plein à craquer, une ambiance électrique, mais une qualification directe qui relève déjà du miracle. L'Italie accueille la Norvège ce dimanche soir à San Siro pour un match au goût amer. La Squadra Azzurra, malgré six victoires dans ce groupe, se prépare psychologiquement à un nouveau barrage traumatisant, tandis que la Norvège d'un Erling Haaland record n'a besoin que d'un souffle pour valider son retour au Mondial après 28 ans d'absence.

La fracture entre Gattuso et les "tifosi"

Sur le papier, l'Italie de Gennaro Gattuso a presque tout gagné. Mais la défaite initiale 3-0 à Oslo pèse trop lourd. Le véritable enjeu de ce match est désormais émotionnel. "Rino", furieux, a dénoncé comme "une honte" les sifflets d'une partie des supporters lors du dernier match en Moldavie. Cet affrontement verbal entre le sélectionneur et son public crée une fracture au moment où le pays aurait le plus besoin d'unité avant les playoffs de mars.

Haaland, l'ombre d'un géant sur San Siro

Le symbole de la supériorité norvégienne dans ce groupe a un nom : Erling Haaland. Avec 14 buts, il terrorise l'Europe et se présente à Milan avec une arrogance assumée, déclarant même ne "pas connaître" le jeune attaquant italien Pio Esposito. Pour une défense italienne encore fragile et privée de Calafiori, contenir le cyborg norvégien sera un immense défi, presque un avant-goût de ce qui attend l'Italie en barrages.

Un test pour les "guerriers" de Gattuso

Face à un destin qui semble scellé, Gattuso veut profiter de ce match de gala pour forger son groupe pour le combat à venir. Avec le retour de Barella au milieu et la probable titularisation du jeune Pio Esposito en attaque, le sélectionneur teste ses options. Pour lui, le pragmatisme a remplacé la "spocchia" (l'arrogance) de son prédécesseur Spalletti. Il ne s'agit plus de rêver, il s'agit de se préparer à la guerre.

Horaire et lieu du match Italie - Norvège

Le match de qualification pour la Coupe du Monde 2026 entre l'Italie et la Norvège se jouera au San Siro à Milan, Italie.

Il débutera à 20h45 le dimanche 16 novembre 2025, heure française.

Infos des équipes et compositions

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe d'Italie

À l’approche des barrages prévus au printemps, l’Italie profite de ce rendez-vous face à la Moldavie pour tester de nouvelles options. Gennaro Gattuso devrait en effet miser sur un onze remanié, notamment en raison de l’absence de Nicolo Barella, suspendu. Le milieu de terrain pourrait ainsi être réorganisé autour de Bryan Cristante, en pleine forme avec la Roma.

Le secteur offensif reste fortement touché. Moise Kean a déclaré forfait à cause d’une blessure, tandis que son remplaçant désigné, Nicolo Cambiaghi, souffre à son tour d’un souci au mollet. Federico Chiesa, encore loin de son meilleur état physique, a préféré décliner la convocation pour poursuivre sa récupération.

Tout n’est pas sombre pour autant. Gianluca Scamacca effectue son retour et Mateo Retegui reste la valeur sûre de cette campagne, avec déjà cinq buts et quatre passes décisives. Gattuso espère s’appuyer sur leur complémentarité.

En défense, Alessandro Buongiorno et Samuele Ricci réintègrent le groupe, tandis que le gardien de Cagliari, Elia Caprile, récompensé pour son excellent début de saison en Serie A, connaît sa première convocation avec la Nazionale.

L’occasion pour l’Italie de préparer l’avenir tout en préservant un équilibre compétitif.

Infos sur l'équipe de Norvège

La Norvège devra encore composer sans son maître à jouer. Martin Ødegaard, touché au genou depuis plusieurs semaines, reste indisponible pour ce rassemblement. Le capitaine d’Arsenal sera présent autour du groupe, mais il ne pourra pas diriger le jeu comme à son habitude, un manque toujours lourd dans l’équilibre norvégien.

Ståle Solbakken a également choisi de se passer de Sverre Nypan et Felix Horn Myhre, réduisant encore ses options au milieu. En revanche, une bonne nouvelle arrive de la défense : Leo Østigård, absent lors du dernier camp à cause d’une côte fracturée, est de retour et devrait renforcer la ligne arrière.

Devant, la force de frappe reste impressionnante. Jørgen Strand Larsen occupe souvent un rôle de soutien derrière le duo star Erling Haaland – Alexander Sørloth, tandis qu’Antonio Nusa, Oscar Bobb et Andreas Schjelderup se disputent une place dans un secteur offensif parmi les plus électriques d’Europe.

Haaland poursuit d’ailleurs un objectif historique : il n’est plus qu’à quatre longueurs du record de buts en éliminatoires UEFA détenu par Robert Lewandowski (16). Une dynamique qui contraste fortement avec celle de l’Estonie, limitée à seulement sept buts sur toute la campagne.

