Italie - Mancini : "Pas un match simple"

Le sélectionneur italien a passé une belle soirée devant la prestation de ses joueurs, larges vainqueurs de la Turquie pour leur entrée dans l'Euro.

L'Italie n'a pas tremblé pour disposer de la Turquie vendredi soir, en match d'ouverture de l'Euro. Trois buts inscrits en seconde période, après un premier acte maîtrisé mais trop stérile dans le camp adverse. Largement suffisant pour contenter Roberto Mancini.

"On a fait un bon match, même en première période, quand on n'arrivait pas à trouver le chemin des filets. Ce n'était pas un match simple. C'est un bon début contre une bonne équipe", a réagi le sélectionneur italien après la rencontre.

"Il y a l'appui du public, on est heureux. Ce qui a été décisif ? Quand on a joué vite dans les changements d'ailes. On a fait un beau match, ici à Rome, c'est ce qui nous rend heureux. Une très belle soirée, on espère en vivre d'autres."

Une belle entrée en matière pour la Nazionale, qui peut désormais se projeter sur sa deuxième rencontre, mercredi contre la Suisse, avant de terminer par le pays de Galles de Gareth Bale pour conclure sa phase de poules.

"Une soirée parfaite ? Oui, on a fait notre devoir, en gagnant 3-0 avec des supporters finalement dans le stade, c'est encore plus beau", savourait de son côté Ciro Immobile, auteur du deuxième but du jour pour la Squadra Azzura.

"Je pense qu'on a eu la patience qu'il fallait contre la Turquie, qui est une bonne équipe. On a été très actif en première mi-temps sans réussir à marquer, en seconde période, ils étaient un peu plus fatigués."

Şenol Güneş : "Du point de vue tactique, l'Italie a été supérieure"

Dans le camp d'en face, la Turquie ne pouvait que reconnaître la supériorité de son adversaire du soir. "On espérait un autre résultat mais l'Italie a été dominatrice. Le premier but a changé les choses en seconde période et on a perdu le contrôle de la partie", a reconnu le sélectionneur turc, Şenol Güneş.

"Du point de vue tactique, l'Italie a été supérieure. Elle a maîtrisé le terrain et le ballon. J'espérais un match plus beau de la part de mon équipe. On a été bon en première période, on a bien joué, on est resté dans le match.

"On voulait tenir le ballon, mais l'Italie l'a eu et nous a asphyxiés avec son pressing et un rythme élevé. On devait faire mieux. Mais le tournoi continue, on a perdu contre une équipe qui jouait à domicile, on doit réagir contre le pays de Galles et la Suisse.

"Si on regarde le match de ce soir, on a donné le maximum, il aurait fallu plus de vitesse dans les passes... Mais mes joueurs ont lutté et ils ont montré du caractère."