Italie, Leonardo Spinazzola donne de ses nouvelles

Sévèrement touché contre la Belgique, Spinazzola ne jouera plus dans l’Euro mais sera le premier supporter de l’Italie.

La soirée aurait pu être plus que belle si elle n’avait pas été entachée de cette 78eme minute. Le choc entre la Belgique et l’Italie est entré dans son dernier quart d’heure quand Leonardo Spinazzola s’écroule sur la pelouse de Munich.

Homme fort de la sélection italienne depuis le début de l’Euro, le latéral romain quitte le terrain sur civière et en pleurs. Si les images laissent penser à un claquage en pleine course, le verdict lâché par les médias italiens est beaucoup plus alarmant puisque ce serait une rupture au tendon d’Achille et donc de longs mois d’absence pour le nouveau joueur de José Mourinho chez la Louve.

En attendant de savoir officiellement la nature de la blessure, Spinazzola est d’ores et déjà forfait pour la suite de la compétition qui pourrait mener l’Italie sur le toit de l’Europe.

La déception de devoir laisser ses compatriotes et de la longue traversée du désert passée, le latéral gauche italien a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux et annonce qu’il sera bien le supporter numéro 1 de sa sélection qui affrontera l’Espagne en demies à Wembley, mardi prochain.

"Malheureusement, on sait tous comment ça s'est passé mais notre rêve bleu continue et avec ce super groupe, rien n'est impossible, commente-il sur son compte Instagram. Je peux seulement vous dire que je reviendrai bientôt ! J'en suis sûr !"

L'article continue ci-dessous

Titularisé sur le côté gauche de la défense, Spinazzola a impressionné durant ce tournoi. Sa doublet avec Lorenzo Insigne et son penchant offensif lui ont permis d’être parmi les révélations de l’Euro 2020 et ont fait de lui l’homme du match à deux reprises. Lors du match d’ouverture contre la Turquie à Rome, puis lors du huitième de finale contre l’Autriche.

Un forfait de taille donc pour Roberto Mancini et ses hommes qui n’ont pas manqué de lui rendre hommage dans l’avion après la victoire contre la Belgique avant un chant en son honneur. Preuve que ce groupe vit bien et qu’il pourrait bien décrocher le premier titre de l’Italie sur le continent depuis le sacre de 1968.