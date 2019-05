Italie, la liste de Mancini toujours sans Balotelli

Le sélectionneur de la Squadra Azzurra a dévoilé une liste de 33 joueurs pour les matches contre la Grèce et la Bosnie.

L' de Roberto Mancini va poursuivre sa campagne de qualification pour l' avec deux rencontres au mois de juin. Deux matches auxquels ne participera pas Mario Balotelli toujours pas retenu par son ancien entraîneur à . Très bon avec l' durant la seconde partie de saison, l'ancien attaquant de Nice n'a pas été retenu dans une liste élargie de trente-trois joueurs pour affronter la Grèce le 8 juin puis la trois jours plus tard.

Ce dimanche soir, lors d'un entretien accordé à Canal Plus, Mario Balotelli confiait qu'il ne comprenait pas son absence en sélection : "C’est une bonne question. Je pense que si je ne suis plus en sélection, c’est en partie de ma faute. Quand j’étais à par exemple, je n’ai pas bien joué. C’est donc normal que le sélectionneur ne m’appelle pas alors. Ensuite, il y a eu des choses dont je ne suis pas responsable. Je ne sais pas si c’est à cause de mon caractère, ou parce que c’était plus simple de ne pas m’appeler, ou par racisme, je n’en sais rien. Mais je suis sur que ce n’est pas de ma faute si je ne suis plus en sélection. Au début oui, mais après non".

Parmi les trente-trois joueurs convoqués par Roberto Mancini figurent en revanche plusieurs cadres comme Marco Verratti, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Leonardo Bonucci ou encore Giorgio Chiellini. En attaque, Fabio Quagliarella, meilleur buteur de avec la cette saison, est également de la partie. L'ancien gardien du PSG, Salvatore Sirigu, est aussi présent et devrait d'ailleurs endosser le rôle de numéro 1 en l'absence de Gianluigi Donnarumma.

Les 33 sélectionnés :

Gardiens : Cragno ( ), Gollini ( ), Mirante (Roma), Sirigu ( )

L'article continue ci-dessous

Défenseurs : Acerbi ( ), Biraghi ( ), Bonucci ( ), Chiellini (Juventus), De Sciglio (Milan), Emerson ( ), Florenzi (Roma).

Milieux de terrain : Izzo (Torino), Mancini (Atalanta), Romagnoli (Milan), Spinazzola (Juventus), Barella (Cagliari), Bernardeschi (Juventus), Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Pellegrini (Roma), Sensi ( ), Verratti (PSG), Zanioli (Roma), Belotti (Torino), Chiesa (Fiorentina)

Attaquants : El Shaarawy (Roma), Grifo ( ), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Kean (Juventus), Pavoletti (Cagliari), Politano (Inter), Quagliarella (Sampdoria).