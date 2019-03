Italie : Fabio Quagliarella fait tomber un record !

Buteur ce mardi contre le Liechtenstein, le vétéran Fabio Quagliarella est devenu le joueur le plus âgé à scorer avec la Nazionale.

Après Moise Kean, qui a fait tomber un record de précocité samedi dernier contre la Finlande, Fabio Qualiarella s'est illustré à son tour ce mardi soir pour l' , mais dans l'autre sens.

Auteur d'une saison bluffante sous le maillot de la de Gênes, le vétéran italien avait retrouvé l'équipe nationale grâce à ses bonnes performances en club, mais il n'y fait pas que de la figuration.

Ce mardi soir, il a profité d'un match contre une opposition faible, le Liechtenstein, pour trouver le chemin des filets et battre un record à son tour. A 36 ans et 54 jours, Qualiarella est tout simplement le joueur le plus âgé à marquer avec l'équipe d'Italie.

L'article continue ci-dessous

Il dépasse l'ancien Monégasque Christian Panucci, qui avait scoré en sélection à 35 ans et 62 jours.

A signaler que Quagliarella, buteur sur penalty, a même inscrit un doublé en transformant un autre penalty avant la mi-temps de cette rencontre.