Italie : Bonucci promet le pire à Cristiano Ronaldo en cas de match contre le Portugal

Leonardo Bonucci a déclaré que son ancien coéquipier de la Juventus Cristiano Ronaldo "souffrira" si le Portugal affronte l'Italie en barrage de la Coupe du monde. Le défenseur central a d'abord besoin que les Azzurri s'occupent de la Macédoine du Nord et que le Portugal élimine la Turquie, afin de pouvoir affronter Ronaldo dans un match très médiatisé.

Italie : Bonucci ne veut pas louper une seconde Coupe du Monde

Il est certain qu'au moins l'un des deux pays, l'Italie et le Portugal, ne participera pas à la Coupe du monde 2022 au Qatar. "J'ai parlé avec Cristiano Ronaldo et nous avons plaisanté sur le possible match Portugal vs Italie, nous verrons ce qui se passe sur le terrain, Cristiano sait qu'il va subir des coups", a déclaré Bonucci à la RAI Sport.

"Cristiano va subir des coups"

"Nous devons nous concentrer sur ce que nous ferons sur le terrain, puis en mars nous nous retrouverons et je suis convaincu que nous jouerons deux grands matchs", a ajouté le défenseur central italien. L'Italie et le Portugal sont cruellement déçus de se retrouver dans cette position, les deux équipes ayant espéré mieux que d'être obligées de participer à ce barrage.

Italie : Mancini "a des regrets" après avoir manqué la qualification pour la Coupe du monde

Les Azzurri en particulier sont une inclusion choquante après avoir remporté l'Euro 2020 au milieu d'une résurgence apparente sous Roberto Mancini. S'il peut être présomptueux de dire que l'Italie rencontrera le Portugal, les nations seront favorisées contre la Macédoine du Nord et la Turquie, respectivement.

L'Italie ou le Portugal n'ira pas au Qatar

Automatiquement, l'un des deux derniers champions d'Europe ne sera pas présent lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar en 2022. Dans un scénario "catastrophe", les deux grandes nations du football européen pourraient être absentes du prochain mondial si jamais la Turquie ou la Macédoine du Nord créé la surprise lors de ces barrages.

Une chose est sûre, tout le monde, sauf les Turcs et les Macédoniens, attendent avec impatience le choc entre le Portugal et l'Italie au mois de mars prochain afin d'assister à un match de haut niveau avec un enjeu majeur. Et nul doute que Cristiano Ronaldo fera tout pour répondre à son ancien coéquipier, Leonardo Bonucci, sur le terrain ce jour-là.