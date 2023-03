Italie – Angleterre : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Italie-Angleterre.

La revanche de l'Euro 2021

Non qualifiée pour la Coupe du monde 2022 (comme c'était déjà le cas en 2018), l'équipe d'Italie part à la défense de son titre de champion d'Europe gagné en 2021 à Wembley face à… l'Angleterre.

Une Angleterre qui voudra prendre sa revanche mais aussi effacer la frustration de son parcours lors du Mondial 2022 : les Three Lions sont tombés en quart de finale contre la France alors qu'ils ont dominé le match et loupé un penalty…

Date, horaire et lieu d'Italie-Angleterre

Date Jeudi 23 mars 2023 Ville Naples (Italie) Stade Stadio Diego Armando Maradona Heure du coup d'envoi 20h45 heure française Compétition Première journée des éliminatoires de l'Euro 2024 (groupe C) Arbitre Monsieur Srdjan Jovanovic (Serbie)

Sur quelle chaîne voir le match Italie-Angleterre?

En France, la rencontre entre l'équipe d'Italie et l'équipe d'Angleterre sera diffusée sur La Chaîne L'Equipe.

Le streaming pour voir le match Italie-Angleterre

En France, il sera de possible de voir le match Italie-Angleterre en streaming sur l'application L'Equipe ainsi sur l'application MyCanal (disponible via ce lien sur abonnement).

Les compositions probables d'Italie-Angleterre

Pour défier l'Angleterre, Roberto Mancini sera privé de plusieurs joueurs : les attaquants Federico Chiesa, Ciro Immobile et Giacomo Raspadori, le latéral gauche Federico Dimarco et le gardien Ivan Provedel. Ces deux derniers ont été remplacés par Emerson Palmieri et Marco Carnesecchi.

Convoqué pour la première fois, Retegui devrait débuter en attaque et honorer sa première sélection.

Chez les Three Lions, trois joueurs ont quitté le rassemblement sur blessure : Marcus Rashford, Mason Mount et Nick Pope (remplacé par Fraser Forster). L'équipe alignée face à la Squadra Azzurra devrait faire la part belle aux Mondialistes.

L'équipe probable de l'Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Acerbi, Romagnoli, Spinazzola - Barella, Verratti, Jorginho - Berardi, Retegui, Grifo.

L'équipe probable de l'Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Henderson, Rice, Bellingham - Saka, Kane, Grealish.

Les statistiques à connaître avant Italie-Angleterre

● Ce sera la 31e confrontation entre l'Italie et l'Angleterre. Le bilan est à l'avantage des Italiens avec 11 victoires, 11 nuls et 8 défaites.

● L'Italie n'a remporté aucun de ses quatre derniers matches joués à Naples. Sa dernière victoire dans cette ville remonte à 1997.

● Depuis qu'il est sélectionneur de l'Angleterre, Gareth Southgate n'a jamais battu l'Italie : 3 nuls et une défaite en quatre matches.

● L'Angleterre reste sur six matches sans victoire face à l'Italie (2 défaites et 4 nuls). Sa dernière victoire contre les Azzurri date du 15 août 2012 lors d'un match amical disputé en Suisse.

● Avant cette rencontre, Harry Kane est le co-meilleur buteur de l'Angleterre avec 53 réalisations (à égalité avec Wayne Rooney). S'il marque, Kane deviendra le seul meilleur buteur des Three Lions.