Italie – Albanie : Entame réussie pour la Squadra Azzurra (2-1)

L’Italie et l’Albanie s’affrontaient samedi lors de la première journée du Groupe B de l’Euro 2024. Score final, 2-1.

L’Italie était aux prises avec l’Albanie samedi soir à l’occasion de la première journée de l’Euro 2024. Face à une équipe albanaise qui a joué sans peur, la Squadra Azzurra a réussi à s’extirper du piège et lance la défense de son titre de la meilleure des manières.

L’Italie répond à l’Albanie

C’est le plus beau début de match de cette édition de l’Euro. Juste après le coup d’envoi, Federico Di Marco manquait sa passe devant la surface et donnait le ballon à Bajrami qui ouvrait le score après seulement…23 secondes de jeu (0-1, 1e). L’Albanie passait ainsi devant avec le but le plus rapide de l’histoire de l’Euro. Mais la réaction de la championne ne se fera pas attendre. Sur un corner joué à deux, Lorenzo Pellegrini déposait le ballon sur la tête de Bastoni qui n’avait qu’à catapulter le ballon au fond des filets (1-1, 10e).

L’Italie passait même devant au score dans la foulée grâce à une reprise de volée de Nicolo Barella qui fusillait Strakosha (2-1, 16e). La Nazionale confisquait ensuite le ballon et maintenant le danger sur le camp albanais. Les hommes de Luciano Spalletti auraient même pu faire le break avant la mi-temps si Davide Frattesi n’avait pas touché le poteau sur sa tentative (34e) et que Gianluca Scamacca n’avait pas buté sur Strakosha (41e).

La Nazionale en mode gestion

Au retour des vestiaires, l’Italie se montrait dangereuse avec Gianluca Scamacca qui obligeait la défense albanaise à se dégager (49e). Longtemps regroupée derrière, l’Albanie sortait enfin titiller l’Italie mais la défense italienne ne se faisait pas avoir. La Squadra Azzurra ne se laissait même pas impressionner et portait toujours le danger sur le camp albanais.

Après Scamacca, c’est Federico Chiesa qui manquait le break avec une frappe enroulée qui passait légèrement à côté des cages de Strakosha (60e). La prochaine occasion venait de Federico Di Marco qui, après une percée, tentait de surprendre Strakosha de loin mais ce dernier était sur la trajectoire (80e). Le score ne changeait finalement pas et l’Italie lançait empochait les trois points de la partie. La Nazionale prend ainsi la deuxième place du Groupe B derrière, l’Espagne avec le même nombre de points (3pts).