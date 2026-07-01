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Issam Chaouali Ahli Machidasocial gfx/ Getty Images

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Issam El-Shawali : « Je suis le meilleur buteur de la Coupe du monde ! »

Angleterre vs RD Congo
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Le commentateur tunisien a assuré la description du match opposant l'Angleterre à la République démocratique du Congo.

Le commentateur tunisien Essam Chawali a ironisé sur les performances des sélections arabes à la Coupe du monde 2026, affirmant avec humour qu’il était devenu le meilleur buteur du tournoi grâce à elles.

Sur la chaîne qatarie « beIN Sports », il a commenté la rencontre qui a opposé, ce mercredi au stade d’Atlanta, les sélections d’Angleterre et de République démocratique du Congo dans le cadre de la Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Au cours de son commentaire, il a lancé, sur le ton de la boutade : « Je suis le meilleur buteur des commentateurs de la Coupe du monde avec 38 réalisations, soit une moyenne de 3,76 buts par match, et je le dois aux sélections arabes. »

Il ironise ainsi sur l’abondance de buts inscrits lors des rencontres qu’il a commentées, surtout celles des sélections arabes et, plus précisément, de la Tunisie.

Les Aigles de Carthage ont en effet perdu leurs trois rencontres de groupe : 1-5 face à la Suède, 0-4 contre le Japon et 1-3 contre les Pays-Bas, des matchs que Chawali a tous commentés.

Il a également couvert la lourde défaite de l’Irak face à la Norvège (1-4) et celle de l’Arabie saoudite contre l’Espagne (0-4), associant ainsi son nom aux larges revers des sélections arabes dans ce Mondial 2026.

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