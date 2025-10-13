La trêve internationale du mois d’octobre va sceller le sort de plusieurs nations engagées dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Dans le groupe D, on est encore loin du compte puisque ce n’est que la quatrième journée qui se jouera ce lundi, contrairement aux autres poules. Et c’est justement cette journée qui oppose l’équipe de France à l’Islande dans un match déterminant pour la suite des qualifications.

La France à un pas de la Coupe du monde

Toujours solidement ancrée parmi les grandes nations du football mondial, l’équipe de France confirme son rang. Portés par Didier Deschamps, les Bleus font une nouvelle fois figure de prétendants sérieux à la Coupe du monde 2026. Leur parcours qualificatif débute d’ailleurs sous les meilleurs auspices, avec deux succès convaincants : un premier à Kiev face à l’Ukraine (0-2), puis un second, plus disputé, contre l’Islande (2-1) le mois dernier. Vendredi dernier, au Parc des Princes, les Tricolores ont enchaîné avec une troisième victoire logique contre une modeste équipe d’Azerbaïdjan (3-0). Un résultat qui permet à l’équipe de France (1er, 9 pts) de creuser l’écart en tête du groupe D et d’entrevoir une qualification dès ce lundi en cas de victoire contre l’Islande, si l’Ukraine ne gagne pas contre l’Azerbaidjan.

L’Islande en quête d’un nouveau souffle

Face à elle, l’Islande (3e, 3 pts) tente de renouer avec ses grandes heures. La nation nordique, qui avait marqué les esprits à l’Euro 2016 puis à la Coupe du monde 2018, s’est depuis éloignée des sommets. Absente des grandes compétitions internationales ces dernières années, elle cherche désormais à se relancer dans un groupe D équilibré où la deuxième place qualificative reste ouverte derrière les Bleus. Les Nordiques avaient parfaitement lancé leur campagne en écrasant l’Azerbaïdjan (5-0) avant de faire trembler la France quelques jours plus tard (2-1). Mais leur élan a été freiné vendredi dernier : battus par l’Ukraine (3-5) après avoir longtemps tenu le score, les Islandais ont laissé filer de précieux points dans la course aux barrages.

Ci-dessous, GOAL vous livre tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder le match, y compris les chaînes TV, les détails de streaming et plus encore.

Comment regarder Islande vs France en ligne - chaînes TV & diffusions en direct

La rencontre entre l’Islande et l’équipe de France sera à suivre ce lundi 13 octobre 2025 à partir de 20h 45 sur TF1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, MyTF1.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, il peut être nécessaire d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Islande - France

Le match de qualification pour la Coupe du Monde entre l'Islande et la France se jouera au Laugardalsvöllur à Reykjavik, Islande.

Il débutera à 20h45 le lundi, 13 octobre, 2025, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe d'Islande

Côté islandais, pas de révolution attendue dans le secteur offensif : le sélectionneur devrait reconduire le schéma qui fonctionne depuis le début du tournoi.

En défense, le trio Victor Palsson – Daniel Ingason – Holmar Gretarsson formera une base solide devant le gardien. Sur les côtés, Isak Thordarson et Albert Johannesson animeront les couloirs pour soutenir Andri Gudjohnsen, jeune avant-centre prometteur chargé de bousculer la défense française, réputée pour son sang-froid.

Infos sur l'équipe de France

Décimée par les blessures, l’équipe de France se présentera à Reykjavik sans plusieurs cadres. Kylian Mbappé, touché à la cheville, et Ibrahima Konaté, victime d’une lésion à la cuisse, ont regagné leurs clubs respectifs, tout comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marcus Thuram et Bradley Barcola, eux aussi forfaits. Aurélien Tchouaméni purge quant à lui une suspension.

Dans ce contexte, Didier Deschamps s’apprête à revoir en profondeur son onze. Jean-Philippe Mateta, auteur d’un bon début de saison avec Crystal Palace, devrait connaître sa première titularisation à la pointe de l’attaque. Sur les ailes, Christopher Nkunku et Michael Olise sont pressentis pour débuter, tandis que Florian Thauvin ou Maghnes Akliouche postulent également.

Au milieu, Manu Koné devrait retrouver sa place après avoir été ménagé face à l’Azerbaïdjan, alors qu’un doute subsiste sur la présence d’Adrien Rabiot, gêné au mollet. En cas de forfait, Eduardo Camavinga serait appelé à le remplacer. Enfin, Jules Koundé et Lucas Digne, laissés au repos vendredi, devraient reprendre leur poste dans une défense largement remaniée.

