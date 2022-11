Iran – USA : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Iran - Etats-Unis.

Choc au sommet dans le groupe B. Ce match explosif d'un point de vue géopolitique entre l'Iran et les Etats-Unis sera un match à enjeu. Dernier match du groupe B, cette rencontre pouvait, à l'origine, avant le début de la compétition laisser songer qu'elle n'aurait aucune incidence sur la suite de la compétition, mais l'Iran a déjoué les pronostics dans ce groupe et se retrouve en bonne posture pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Le scénario est simple, l'Iran est qualifié au coup d'envoi et doit seulement se contenter d'un match nul, ou d'une victoire, pour s'assurer sa qualification pour le prochain tour. Les hommes de Carlos Queiroz ont leur destin entre leurs pieds et peuvent écrire l'histoire de leur pays en atteignant pour la première fois un huitième de finale de la Coupe du monde.

Vainqueur du Pays de Galles au match précédent, l'Iran a su rebondir après la très lourde défaite face à l'Angleterre. Si la Team Melli parvient à garder le même visage que lors de la deuxième rencontre face au Pays de Galles, elle sera très difficile à battre. Les Etats-Unis aussi ont leur destin entre leurs pieds : une victoire serait synonyme de qualification pour les coéquipiers de Christian Pulisic.

En face, le Sénégal est déjà dos au mur, tout comme le Qatar. Les Lions de la Téranga, qui nourrissent de grandes ambitions, n'ont pas débuté la compétition de la meilleure manière. Pourtant, le Sénégal n'a pas démérité face au Pays-Bas, au contraire même, pendant 70 minutes, les hommes d'Aliou Cissé ont montré un beau visage et auraient pu espérer l'emporter.

Les USA peuvent se mordre les doigts d'avoir relâché leur emprise sur le Pays de Galles lors de la seconde période et d'avoir encaissé un but, car ils auraient pu aborder cette rencontre dans une meilleure disposition. Face à l'Angleterre, les Etats-Unis ont montré qu'ils peuvent être solide et profiter des espaces en contre attaque, mais cette fois-ci, ce sera à eux de faire le jeu.

C'est les hommes de Gregg Berhalter qui sont dans le besoin de donner du rythme à cette rencontre et de l'emporter, pas l'Iran. Absent lors de la Coupe du monde 2018, les USA étaient sortis des poules en 2018 et en 2014 et voudront rééditer cet accomplissement, mais cela ne s'annonce pas chose facile, d'autant plus que le contexte politique entre les deux nations, risque de motiver encore plus les joueurs de chaque camp à défendre fièrement son maillot et sa patrie. Un choc pour la qualification à ne manquer sous aucun prétexte.

L'Iran qualifié si :

Victoire ou match nul face aux USA

Les USA qualifiés si :

Victoire face à l'Iran

Iran - USA

Match Iran - USA Date 29 novembre 2022 Heure 20h Chaîne BeIN Sports 2

Où voir le match Iran - USA ?

La rencontre du Groupe B entre l'Iran et les Etats-Unis sera diffusée sur BeIN Sports 2 à partir de 20h.

Chaîne TV Streaming BeIN Sports 2 Bein Connect

Les compositions probables

On ne change pas une équipe qui gagne, ce dicton bien connu risque d'être appliqué par Carlos Queiroz. Toujours privé de son habituel gardien titulaire touché à la tête, le Portugais va donc faire confiance à nouveau à Hosseini, bon face aux Pays de Galles. Pour le reste de l'équipe, Queiroz risque de s'appuyer sur le même onze que lors de la victoire au match précédent avec un duo Azmoun-Taremi chargé de mener l'attaque de l'Iran.

En face, Gregg Berhalter a réussi à faire un gros coup face à l'Angleterre en décrochant le point du match nul sans pour autant aligner une équipe défensive. Le sélectionneur des USA n'a aucun joueur manquant à l'appel et va selon toute vraisemblance s'appuyer sur les mêmes hommes. Le seul doute réside à la pointe de l'attaque entre Wright titulaire face à l'Angleterre et Sargent, titulaire lors du premier match.

La composition probable de l'Iran : Hosseini - Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Mohamaddi - Ezatolahi, Noorollahi, Hajsafi - Gholizadeh, Azmoun, Taremi.

La composition probable des Etats-Unis : Turner - Dest, Zimmerman, Ream, Robinson - Adams, McKennie, Musah - Weah, Wright, Pulisic.

Cinq derniers résultats

Iran USA Pays de Galles 0-2 Iran (25/11) Angleterre 0-0 USA (25/11) Angleterre 6-2 Iran (21/11) USA 1- 1 Pays de Galles (21/11) Iran 0-2 Tunisie (16/11) USA 0-2 Arabie Saoudite (27/09) Iran 1-0 Nicaragua (10/11) Japon 2-0 USA (23/09) Iran 1-1 Senegal (27/09) Salvador 1-1 USA (15/06)

Face à face entre les deux sélections

Ce sera la deuxième confrontation entre l'Iran et les Etats-Unis. La première avait déjà eu lieu en Coupe du monde en 1998 en France et l'Iran était sorti vainqueur de cette rencontre, mais les deux équipes avaient été éliminés dès les phases de poules.