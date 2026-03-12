IPL 2026 : dates, horaires, joueurs clés, liens vers les diffusions télévisées et en streaming, et plus encore

L'IPL (ou Indian Premier League) prend chaque année davantage d'ampleur et gagne en qualité, et les amateurs de cricket du monde entier comptent les jours jusqu'au coup d'envoi de l'édition 2026, la 18e au total, qui débutera le samedi 28 mars, avec la confrontation entre les champions en titre de l'IPL, les Royal Challengers Bangalore, et...

L'IPL a parcouru un long chemin depuis son lancement en 2008. Son incroyable succès a conduit à l'émergence de nombreuses autres ligues de cricket à travers le monde. Malgré la croissance mondiale des événements T20, l'IPL reste la plus grande et la plus prestigieuse compétition de franchise T20 au monde, avec une valeur de marque de 12 milliards de dollars.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles dont vous avez besoin pour la saison 2026 de l'IPL, notamment le lieu et la date des prochains matchs et comment vous pouvez suivre toute l'action en direct.

Quand commence la saison IPL 2026 ?

Le tournoi était initialement prévu pour le 26 mars, mais le BCCI a récemment repoussé la date de début de deux jours, au 28 mars, afin de laisser un intervalle un peu plus long après la finale de la Coupe du monde masculine T20 2026 (qui a eu lieu le 8 mars).

Où se dérouleront les matchs de l'IPL 2026 ?

Getty Images

Les matchs de l'IPL 2026 se dérouleront dans un mélange de forteresses traditionnelles et de plusieurs sites secondaires, la ligue s'étendant à un calendrier massif de 84 matchs. En raison des élections à l'Assemblée de l'État (au Tamil Nadu, au Bengale occidental et en Assam), le BCCI utilise cette année un nombre record de 18 sites différents afin de garantir le bon déroulement du tournoi sans interférer avec les dates des élections. La liste complète des sites comprend :

Bengaluru (stade M. Chinnaswamy) : accueillera la cérémonie d'ouverture , cinq matchs à domicile du RCB, le match de qualification 1 et la grande finale le 31 mai.

accueillera la , cinq matchs à domicile du RCB, et la le 31 mai. Naya Raipur (stade Shaheed Veer Narayan Singh) : servira de deuxième terrain au RCB.

servira de deuxième terrain au RCB. Ahmedabad (stade Narendra Modi) : domicile des Gujarat Titans et lieu probable pour certains matchs éliminatoires.

domicile des Gujarat Titans et lieu probable pour certains matchs éliminatoires. Mumbai : stade Wankhede (Mumbai Indians)

stade Wankhede (Mumbai Indians) Chennai : stade MA Chidambaram (Chennai Super Kings)

stade MA Chidambaram (Chennai Super Kings) Hyderabad : stade international Rajiv Gandhi (Sunrisers Hyderabad)

stade international Rajiv Gandhi (Sunrisers Hyderabad) Delhi : stade Arun Jaitley (Delhi Capitals)

stade Arun Jaitley (Delhi Capitals) Kolkata : Eden Gardens (Kolkata Knight Riders)

Eden Gardens (Kolkata Knight Riders) Lucknow : stade BRSABV Ekana (Lucknow Super Giants)

stade BRSABV Ekana (Lucknow Super Giants) Mullanpur/Mohali : Nouveau stade PCA (Punjab Kings)

Nouveau stade PCA (Punjab Kings) Jaipur : stade Sawai Mansingh (Rajasthan Royals)

Qui sont les joueurs clés de l'IPL 2026 ?

Getty Images

La saison 2026 de l'IPL se présente comme une année de transition. Avec plusieurs légendes assumant de nouveaux rôles et une mini-vente aux enchères record à Abu Dhabi, voici les joueurs clés qui définiront le tournoi :

Cameron Green (KKR) : Le joueur polyvalent australien est devenu le joueur étranger le plus cher de l'histoire de l'IPL, acheté par le KKR pour la somme astronomique de 252 millions de roupies. Il est appelé à succéder à Andre Russell, qui a pris des fonctions d'entraîneur.

Matheesha Pathirana (KKR) : Après avoir été surprenant libéré par le CSK, le « Baby Malinga » sri-lankais a été recruté par le KKR pour 18 crores de roupies, formant un duo redoutable avec Green.

Prashant Veer & Kartik Sharma (CSK) : L'armée jaune a dépensé beaucoup pour la jeunesse, faisant de ce duo les joueurs non sélectionnés les plus chers de tous les temps, avec 142 millions de roupies chacun. Veer est très apprécié comme le successeur tactique de Ravindra Jadeja.

Sanju Samson (CSK) : Après avoir été pendant des années le visage des Royals, Samson s'installe à Chennai. Si Ruturaj Gaikwad reste capitaine, Samson est la pièce maîtresse de l'ère post-Dhoni au niveau de la frappe.

Ravindra Jadeja (RR) : De retour là où tout a commencé en 2008, Jadeja devrait diriger une jeune équipe du Rajasthan, apportant son sang-froid de vétéran à une équipe comptant des stars telles que Yashasvi Jaiswal.

Mohammed Shami (LSG) : Transféré du SRH via un échange, Shami mènera l'attaque rapide de Lucknow aux côtés du fulgurant (mais sujet aux blessures) Mayank Yadav.

Calendrier de l'IPL 2026 à venir

Date Rencontre 28 mars Royal Challengers Bangalore vs Sunrisers Hyderabad 29 mars Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders 30 mars Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings 31 mars Punjab Kings vs Gujarat Titans 1er avril Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals 2 avril Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad 3 avril Chennai Super Kings vs Punjab Kings 4 avril Delhi Capitals vs Mumbai Indians 4 avril Gujarat Titans vs Rajasthan Royals 5 avril Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants 5 avril Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings 6 avril Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings 7 avril Rajasthan Royals vs Mumbai Indians 8 avril Delhi Capitals vs Gujarat Titans 9 avril Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants 10 avril Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru 11 avril Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad 11 avril Chennai Super Kings vs Delhi Capitals 12 avril Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans 12 avril Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

🇬🇧 Comment regarder l'IPL 2026 au Royaume-Uni

Si vous êtes déjà client Sky, vous pouvez ajouter Sky Sports en ligne ou via l'application My Sky à tout moment. Le forfait commence à partir de 22 £ par mois avec Sky Stream. Sky Sports+ est inclus sans frais supplémentaires, ce qui permet au spectateur de regarder beaucoup plus d'événements en direct dans une large gamme de sports. L'application Sky Sports permet aux abonnés de télécharger et de regarder des événements sportifs en direct lors de leurs déplacements. Elle est disponible sur iPhone, iPad et Android.

Les clients non Sky peuvent également regarder les événements en streaming avec NOW TV. Il existe différentes formules d'abonnement pour les passionnés de sport, notamment l'abonnement « Sports Day Membership », qui permet d'accéder aux 12 chaînes Sky Sports pendant 24 heures pour 14,99 £. L'abonnement « Fully Flexible » de NOW offre également un accès illimité à Sky Sports, mais pendant 30 jours. Il coûte 34,99 £ par mois et se renouvelle automatiquement, sauf en cas de résiliation avant la fin de la période mensuelle.

Il existe également un forfait « 12-Month Saver » (12 mois à prix réduit), qui vous permet de bénéficier d'une réduction de 20 % et de ne payer que 27,99 £ par mois. Cependant, vous devez vous engager pour une durée minimale de 12 mois. Après cette période minimale de 12 mois, l'abonnement est renouvelé automatiquement à 34,99 £ par mois, sauf en cas de résiliation.

🇺🇸🇨🇦 Comment regarder l'IPL 2026 aux États-Unis et au Canada

Willow TV est une chaîne dédiée au cricket et diffuse en exclusivité l'IPL aux États-Unis. Vous y trouverez des matchs en direct et en différé, ce qui permet aux fans de suivre l'action en temps réel. De plus, la plateforme propose des analyses détaillées des matchs, des commentaires et des temps forts, enrichissant ainsi l'expérience visuelle.

FuboTV est un service de streaming de haute qualité qui inclut Willow TV, offrant un accès à l'IPL et à tout un monde de sports. Fubo propose plusieurs formules d'abonnement, dont la nouvelle « Fubo Sports », qui coûte 45,99 $ le premier mois, puis 55,99 $ par mois les mois suivants. Il est simplifié et axé sur le sport, avec plus de 28 chaînes, dont ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel et des chaînes locales telles que ABC, CBS et Fox. Les autres formules Fubo sont disponibles à partir de 84,99 $ par mois, avec un essai gratuit de 7 jours pour les nouveaux abonnés, quelle que soit la formule choisie. Ce service de streaming est un choix évident pour les fans de lutte et de sport en général.

🇦🇺 Comment regarder l'IPL 2026 en Australie

Vous pourrez regarder tous les matchs de l'IPL 2026 sur les chaînes Fox Cricket à la télévision. Si vous n'avez pas Fox et ne souhaitez pas vous abonner, Kayo Sports, spécialiste du streaming sportif, diffusera également le tournoi de cette année. Deux formules d'abonnement sont proposées. Voici tous les détails :

Kayo Standard

Il s'agit de l'abonnement d'entrée de gamme, conçu pour les téléspectateurs individuels.

Prix : 29,99 $ par mois

29,99 $ par mois Diffusions simultanées : 1 écran à la fois

1 écran à la fois Qualité vidéo : haute définition (jusqu'à 1080p)

haute définition (jusqu'à 1080p) Caractéristiques principales : accès complet à plus de 50 sports, SplitView (regarder plusieurs matchs sur un seul écran), aucun contrat d'engagement.

Kayo Premium

Il s'agit du forfait haut de gamme, destiné aux ménages et à ceux qui souhaitent bénéficier de la meilleure expérience visuelle possible.

Prix : 45,99 $ par mois

45,99 $ par mois Diffusions simultanées : 2 écrans à la fois

2 écrans à la fois Qualité vidéo : 4K Ultra HD (sur certains contenus et appareils compatibles)

(sur certains contenus et appareils compatibles) Caractéristiques principales : tout ce qui est inclus dans l'offre Standard, plus le streaming 4K et un flux supplémentaire simultané.

🌏 Couverture mondiale de l'IPL 2026

Pays Réseau/Streaming 🇿🇦 Afrique du Sud SuperSport 🇦🇺 Australie Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Canada Willow TV, YuppTV, Fubo 🌎 Caraïbes et Amérique latine Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 France YuppTV 🇮🇳 Inde JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Moyen-Orient Noon

🛜 Regardez l'IPL 2026 où que vous soyez grâce à un VPN

Si vous ne pouvez pas regarder les matchs de l'IPL en direct dans votre région ou si vous êtes en déplacement, vous pouvez utiliser un VPN pour suivre l'action où que vous soyez. Un VPN crée une connexion sécurisée qui permet de contourner les restrictions géographiques et d'accéder à vos services de streaming préférés où que vous soyez.

Nous vous recommandons vivement d'utiliser NordVPN, mais vous pouvez également consulter notre guide détaillé sur les VPN pour découvrir d'autres options.