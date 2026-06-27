Inzaghi pose trois conditions… Benzema, un casse-tête pour Al-Hilal

L’entraîneur italien Simone Inzaghi a commencé à définir les contours de l’équipe d’Al-Hilal pour la nouvelle saison, après avoir exposé ses besoins sportifs à la direction durant le mercato estival. Parallèlement, le club étudie toujours l’avenir de plusieurs de ses stars étrangères, notamment le Français Karim Benzema, alors que la direction cherche à réorganiser son effectif.

Selon le quotidien saoudien « Al-Sharq Al-Awsat », l’Italien aurait déjà transmis à la direction bleu-roi une liste de trois priorités pour le mercato estival : un arrière droit local, un défenseur central également de nationalité saoudienne, ainsi qu’un avant-centre capable de mener l’attaque la saison prochaine.

Le journal souligne que le poste d’arrière droit constitue la priorité absolue du technicien transalpin, tandis que la direction d’Al-Hilal garde le silence sur les noms évoqués afin de ne pas faire grimper les prix ni divulguer les détails des négociations avant la conclusion d’accords définitifs.

Il réclame aussi un défenseur central supplémentaire pour élargir les choix aux côtés d’Ali Lagami et de Hassan Tembekti, Ali Al-Bulaihi n’entrant plus dans les plans du staff technique.

Concernant la liste des étrangers, le dossier du Portugais João Cancelo reste en cours d’évaluation, tandis qu’une analyse approfondie du secteur offensif est menée avant toute décision finale.

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Sur le plan offensif, le club cherche encore la meilleure formule pour gérer les dossiers Malcom, Karim Benzema, Darwin Núñez et Marcos Leonardo, tout en tenant compte de la masse salariale et des engagements financiers déjà pris.

Selon ces mêmes sources, Marcus Leonardo serait le candidat le plus probable à un départ lors du mercato actuel, tandis que le dossier Karim Benzema demeure l’un des plus complexes au sein du club, la direction cherchant la formule la plus appropriée pour restructurer l’attaque conformément à la vision technique d’Inzaghi pour la nouvelle saison.