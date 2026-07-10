Invincible : l'Espagne devance l'Algérie et le Brésil... et égale le record de l'Italie

La sélection espagnole est à un match d’égaler le record mondial d’invincibilité. Victorieuse 2-1 de la Belgique vendredi soir, elle a validé son billet pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026, où elle défiera la France.

Grâce à ce succès, la « Roja » porte sa série d’invincibilité à 36 matchs consécutifs, record absolu dans son histoire, avec 29 victoires et 7 nuls.

Lire aussi

Hakimi égale le record du Sénégal en Coupe du monde

En vidéo… Mbappé : « Hakimi n’est pas mon ami sur le terrain… » et « Voici la nature de ma blessure »

La sélection espagnole a ainsi égalé la série historique réalisée par l’Argentine entre 2019 et 2022, et les deux équipes se partagent désormais la deuxième place du classement des plus longues séries d’invincibilité de l’histoire des équipes nationales masculines, selon le site de statistiques « Squawka ».

Il ne manque plus qu’un match à l’Espagne – qui a déjà dépassé l’Algérie et le Brésil (35 matchs sans défaite chacun) – pour égaler le record mondial détenu par l’Italie, restée invaincue 37 fois de suite entre 2018 et 2021.

En demi-finale, l’équipe de France, prochain adversaire de la Roja, représentera donc l’ultime marche avant l’égalisation de ce record historique.



