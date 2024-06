Interdiction de jouer tard le soir pour Lamine Yamal

Luis de la Fuente a confirmé que Lamine Yamal ne serait pas remplacé avant 23 heures lors du match de l'Espagne contre la Géorgie.

La confusion régnait quant à la possibilité pour l'Espagne d'aligner sa superstar de 16 ans, au risque d'enfreindre la législation allemande sur le travail. Les règles stipulent que toute personne âgée de moins de 18 ans ne peut travailler au-delà de 20 heures, mais les athlètes sont autorisés à travailler jusqu'à 23 heures, ce qui inclut les interviews d'après-match et les tâches médiatiques. De la Fuente a réfuté toute suggestion selon laquelle Yamal ne jouerait pas ou serait remplacé prématurément.

Lors de sa conférence de presse, De la Fuente a déclaré à propos de Lamal : "Nous lui parlons tous les jours : "Nous lui parlons tous les jours.

"Il fait preuve d'une maturité inappropriée pour son âge, mais il est en train de se développer à la fois en tant que footballeur et en tant que personne. Nous sommes tous responsables de ce processus. Nous allons faire notre travail et le laisser jouer. Rien de plus.

"Je ne connais pas la législation allemande pour savoir si Lamine doit être retiré à 23 heures... Nous ne pensons pas que ce soit le cas.

On pensait que si Yamal avait dû travailler plus tard que 23 heures, la Fédération espagnole aurait dû payer une amende de 30 000 euros. Le match contre la Géorgie débutant à 21 heures (heure locale), le coup de sifflet à temps plein aurait permis à Lamal de s'assurer qu'il avait terminé son match et toutes les tâches d'après-match. De la Fuente n'est pas inquiet et fera jouer son ailier qui a été l'un des joueurs du tournoi.

Si Yamal et l'Espagne parviennent à relever le défi de la Géorgie, ils affronteront le pays hôte, l'Allemagne, qui a éliminé le Danemark dans des circonstances controversées samedi soir. S'il continue à impressionner, Yamal continuera à susciter l'intérêt du Paris Saint-Germain, qui souhaite battre le record mondial des transferts pour faire de lui l'héritier de Kylian Mbappé.