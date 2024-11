Inter vs Arsenal

Comment regarder le match de la Ligue des champions entre l'Inter et Arsenal, ainsi que l'heure de coup d'envoi et les infos sur les équipes.

Inter accueillera Arsenal au Stadio Giuseppe Meazza pour une rencontre de Ligue des Champions mercredi.

Inter et Arsenal ont tous deux remporté une victoire 1-0 lors de leur précédente rencontre européenne, battant respectivement les Young Boys et le Shakhtar Donetsk. Cependant, les Gunners ont perdu des points lors de leur troisième match consécutif en championnat après que les hommes de Mikel Arteta aient subi une défaite 1-0 à Newcastle ce week-end.

De leur côté, les Nerazzurri chercheront à prolonger leur série d'invincibilité à neuf matchs (8V 1N) toutes compétitions confondues après la victoire 1-0 de dimanche en Serie A contre Venise.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Inter Milan - Arsenal ?

La rencontre entre l'Inter Milan et Arsenal sera à suivre ce mercredi à partir de 21h sur la Chaine Canal+ Sport 360. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe MyCanal.

Comment regarder depuis n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs via votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lorsque vous diffusez. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour diffuser du sport.

Horaire et lieu du match

Date : 6 novembre 2024 Heure de coup d'envoi : 21h, heure française Lieu : Stadio Giuseppe Meazza

Le match de l'UEFA Champions League entre l'Inter et Arsenal se jouera au Stadio Giuseppe Meazza à Milan, Italie.

Il commencera à 21h, heure française le mercredi 6 novembre.

Les compos et les groupes des deux équipes

Les infos sur l'équipe de l'Inter

Le manager des hôtes, Simone Inzaghi, pourrait seulement être privé de l'absent de longue durée Carlos Augusto en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, car Alessandro Bastoni devrait être prêt pour le match contre Arsenal malgré son départ forcé en raison de crampes lors de la victoire contre Venise.

Federico Dimarco s'est bien débrouillé sur le côté gauche en l'absence de l'arrière gauche brésilien, avec l'ancien joueur d'Arsenal Henrikh Mkhitaryan rejoignant soit Hakan Calhanoglu soit Piotr Zielinski au milieu de terrain, tandis que Mehdi Taremi et Lautaro Martinez sont associés en attaque.

Le onze probable de l'Inter : Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, Dimarco; Taremi, Martinez.

Position Joueurs Gardiens : Sommer, Di Gennaro, Martinez Défenseurs : Dumfries, De Vrij, Acerbi, Pavard, Bisseck, Dimarco, Darmian, Palacios, Bastoni Milieux : Zielinski, Frattesi, Buchanan, Calhanoglu, Asllani, Mkhitaryan, Barella Attaquants : Arnautovic, Thuram, Martinez, Correa, Taremi

Les infos sur l'équipe d'Arsenal

Alors que Ben White et Gabriel Magalhaes ont marqué leur retour de blessure lors de la défaite du week-end, il reste à voir si Martin Odegaard fera son retour tant attendu en compétition contre l'Inter, mais Arteta est sûr de se passer des likes de Takehiro Tomiyasu, Kieran Tierney et Riccardo Calafiori en raison de blessures.

White est sorti du banc dans les dernières minutes contre Newcastle, mais devrait probablement être titularisé au Stadio Giuseppe Meazza, permettant à Thomas Partey d'aller de l'avant avec Leandro Trossard cédant sa place.

Le onze probable d'Arsenal : Raya ; White, Saliba, Gabriel, Timber ; Merino, Partey, Rice ; Saka, Havertz, Martinelli.

Position Joueurs Gardiens : Neto, Raya Défenseurs : Saliba, White, Gabriel, Timber, Kiwior, Zinchenko Milieux : Partey, Odegaard, Jorginho, Merino, Havertz, Rice Attaquants : Saka, Jesus, Martinelli, Trossard, Sterling

Les précédentes confrontations entre les deux équipes

