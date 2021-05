Inter - Romelu Lukaku : "La meilleure saison de ma carrière"

Champion d'Italie avec l'Inter cette saison, l'attaquant belge se plaît dans l'équipe d'Antonio Conte, avec laquelle il n'a cessé d'impressionner.

Officiellement champion d'Italie avec l'Inter Milan cette saison après de longues semaines passées en tête de Serie A, Romelu Lukaku n'est pas étranger à la réussite milanaise à l'échelle nationale. Impressionnant ces derniers mois, l'international belge considère même la saison 2020-21 comme la meilleure de sa carrière jusqu'à présent.

Pour rappel, l'Inter a été sacré champion d'Italie, dimanche, après le match nul de l'Atalanta Bergame à Sassuolo (1-1). Arrivé avec beaucoup d'ambition, Antonio Conte délivre donc le premier titre du club depuis 2009-10. Et il n'y serait surement pas parvenu sans Romelu Lukaku, lequel a tenu un rôle énorme dans le succès des Nerazzurri.

"Je suis tellement heureux pour tous les fans de l'Inter dans le monde"

L'attaquant de l'Inter, qui a été lié à un retour en Premier League, a déclaré à Sky Italia : "L'année dernière a été bonne aussi, mais cette saison, c'était la meilleure de ma carrière. C’est merveilleux et j’espère continuer comme ça. Je tiens à remercier tout le monde, je suis vraiment très heureux". Il a aussi tenu à rendre hommage aux supporters.

"Je suis tellement heureux pour tous les fans de l'Inter dans le monde, pour l'équipe, le staff, le président et tout le monde. Ce fut une année merveilleuse pour nous, je suis vraiment fier de jouer pour l'Inter. Je voulais venir ici et célébrer avec les gens. J'ai dit à mon ami que c'était la meilleure façon d'en faire l'expérience, d'être là avec les fans. Pour moi et beaucoup de mes coéquipiers, c'est notre premier titre de champion, c'est donc un moment que nous voulions partager avec eux", a ajouté l'ancien de Chelsea.

Romelu Lukaku a déjà accumulé 41 apparitions toutes compétitions confondues pour l'Inter cette saison, marquant 27 buts. 21 ont été marqués en Serie A, un total qui n'est amélioré que par la superstar de la Juventus Cristiano Ronaldo. C'est dire la performance de l'attaquant milanais, qui risque d'être très sollicité cet été...