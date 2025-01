Inter - Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Inter vs Monaco

Monaco sera aux prises avec l’Inter Milan mercredi pour le compte de la 8e journée de Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

La phase de ligue de la Ligues des Champions prend fin ce mercredi. Cette dernière journée mettre aux prises plusieurs équipes pour des chocs les plus alléchants. Parmi les affiches de ce huitième épisode de la C1, figure un duel intéressant à suivre entre l’Inter Milan et l’AS Monaco. Deux équipes qui ont encore un coup à jouer.

L’Inter veut conforter sa place

A l’orée de la 8e journée de la Ligue des Champions, l’Inter Milan continue d’affirmer son statut de candidat sérieux cette saison. Actuellement à la 4ᵉ place du classement général, les Nerrazurri (16 pts) ne sont qu’à un point de sécuriser leur qualification directe pour les huitièmes de finale. Sur les sept matchs disputés, l’équipe de Simone Inzaghi a démontré sa solidité avec un bilan de 5 victoires, 1 nul et 1 défaite. La semaine dernière, ils ont conforté leur position en s’imposant sur le terrain du Sparta Prague (0-1).

Monaco vise le top 8

De son côté, Monaco réalise une campagne européenne intéressante et occupe pour le moment la 10ᵉ place au classement de la Ligue des Champions. Avec le même nombre de points que le 8ᵉ, les Monégasques (13 pts) doivent impérativement s’imposer pour espérer intégrer directement le Top 8. Bien qu’ils aient connu des débuts prometteurs, les défaites face à Benfica (2-3) et Arsenal (3-0) ont marqué un coup d’arrêt. Cependant, la victoire contre Aston Villa (1-0) la semaine dernière a relancé leur dynamique.

Horaire et lieu du match

Inter – Monaco

8e journée de Ligue des Champions

Lieu : Guiseppe Meazza

A 21h, heure française

Les compos probables du match Inter - Monaco

Inter : Sommer – Pavard, de Vrij, Bastoni – Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco – Thuram, Lautaro

Monaco : Majecki – Vanderson, Salisu, Kehrer, Mawissa – Camara, Zakaria – Akliouche, Minamino, Ben Seghir – Embolo

Sur quelle chaîne suivre le match Inter - Monaco ?

La rencontre entre l’Inter Milan et l’AS Monaco sera à suivre ce mercredi 29 janvier 2025 à partir de 21 sur Canal+Sport. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.