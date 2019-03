Inter Milan - Toujours écarté, Mauro Icardi hausse le ton avec Luciano Spalletti : "C'est la dernière fois que je te parle"

Non convoqué depuis plusieurs semaines, l'attaquant argentin s'enfonce dans le clash avec les Nerazzurri et notamment son entraîneur.

Ce devait être l'occasion de signer une trêve, mais l'entretien qui a eu lieu hier entre Mauro Icardi, Luciano Spalletti et le médecin social d'Inter Corsini a compliqué un peu plus une situation déjà invivable. Le désormais ex-capitaine des Nerazzurri a catégoriquement refusé de reprendre l'entraînement en groupe, comme demandé par son entraîneur et le staff médical.



Mauro Icardi, selon 'Il Corriere della Sera', se serait tourné assez brusquement vers ses interlocuteurs, notamment son entraîneur, précisant qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec eux. "C'est la dernière fois que je te parle."



Icardi en bref, comme prévu lors des derniers jours et dans l’attente de l’intervention directe du président Zhang, ne jouera pas le match d'Europa League contre l'Eintracht Francfort ce jeudi. Il pourrait également manquer le derby face à l'AC Milan dimanche prochain.

Une action en justice de la part de l'Inter ?

Le numéro 9 et sa femme, Wanda Nara, réclament toujours un retour dans groupe ou du moins une explication publique sur les raisons pour lesquelles Icardi a été écarté. Ainsi chaque hypothèse de médiation entre les deux parties semble vraiment difficile et la possibilité qu'Icardi reste en tribunes jusqu'à la fin de la saison est de plus en plus grande.



À tel point que, selon 'La Gazzetta dello Sport' ', l'Inter pourrait même envisager la possibilité d'engager une action en justice contre Icardi, mais l'affaire est toutefois particulièrement complexe à ce sujet.