Inter Milan : Simone Inzaghi déterminé à triompher à Madrid

L'Inter veut terminer la Ligue des champions en beauté, en allant chercher la première place du groupe grâce à une victoire contre Real Madrid sur la mythique pelouse du stade Santiago Bernabeu. Présent en conférence de presse ce lundi, l'entraîneur des Nerazzurri, Simone Inzaghi, est convaincu de pouvoir réaliser cet exploit.

"Je pense que demain est important pour nous. Nous sommes qualifiés comme le Real, mais nous voulons faire un grand match et nous rattraper du match aller. Nous devrons faire quelque chose de plus. Benzema (absent) est important pour eux, mais nous, les entraîneurs, devons vivre avec ces problèmes. Lors du dernier match, Benzema est sorti et Jovic est entré et a marqué des buts et fait des passes décisives : le Real a de grandes ressources", a analysé le technicien transalpin, avant d'insister sur les progrès notoires effectués par son équipe durant les dernières semaines.

"Nous avions besoin d'apprendre à nous connaître"

"Nous avons appris à mieux nous connaître. L'équipe jouait en 3-5-2 comme les deux dernières années, mais nous avions besoin d'apprendre à nous connaître. Même au début, nous jouions un bon football, comme ce fut le cas par exemple au match aller contre le Real. Nous avons perdu quelques points, mais nous avons continué à travailler de la bonne manière et nous sortons d'une bonne série qui nous a donné une grande estime de nous-mêmes", s'est ainsi félicité l'entraîneur de l'Inter Milan.

Confiant quant aux chances de succès de son équipe, Simone Inzaghi entend toutefois respecter le Real Madrid, une équipe entraînée par un certain Carlo Ancelotti, dont il a loué le bon travail. "La carrière d'Ancelotti parle pour lui. Nous avons parlé avant le match aller et c'est toujours un plaisir de parler football avec lui. En Liga, il a pris une grande avance et il mérite des félicitations. Nous parlons d'un grand homme qui a beaucoup gagné", a déclaré le coach de l'Inter Milan, vouant un immense respect à celui qui est aussi passé par Chelsea, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich.

Son sentiment est que le défi contre le Real pourrait être important pour tester le niveau du football italien. Et justement, Simone Inzaghi a souligné le fait que l'Inter a mis fin à sa malédiction en cette saison 2021/2022. "Je pense que le match aller était attendu, l'équipe a bien joué et méritait plus. Demain, il y aura 50 000 fans du Real, mais certains des nôtres seront là. Nous jouerons en sachant que nous avons fait quelque chose de significatif, car nous n'avons pas passé les poules depuis plus de dix ans. Nous voulons jouer un match important, nos adversaires et le stade le méritent".