Inter Milan - Naples : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Inter - Napoli : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Choc au sommet pour le retour de la Serie A entre Naples, leader de Serie A et grand favori pour le titre de champion après son incroyable début de saison, et l'Inter Milan, cinquième, candidat au titre déjà distancé. Intraitable en championnat avant la Coupe du monde, Naples a l'occasion d'envoyer un message dès son retour à la compétition.

Naples toujours aussi impérial ?

Une victoire avec la manière montrerait à la concurrence que Naples ne s'est pas essoufflé et n'a pas été perturbé par la trêve forcé en raison de la Coupe du monde au Qatar. Les hommes de Luciano Spalletti ont plus que les armes pour faire trembler et vaincre l'Inter Milan. Reste à voir dans quel état de forme seront les phénomènes de Naples, Kvaratskhelia et Osimhen, qui marquaient but sur but avant l'interruption de la saison.

Pour l'Inter Milan ce choc au sommet sonne déjà comme un premier match de la dernière chance. Certes, il reste encore vingt-trois matches de Serie A jusqu'à la fin de la saison, mais l'Inter Milan compte déjà onze points de retard sur Naples. Une défaite des hommes de Simone Inzaghi les porterait à un total de quatorze points de retard sur le leader du classement ce qui semblerait impossible à combler.

Déjà le match de la dernière chance pour l'Inter

Qui plus est, l'Inter Milan, qui a laissé beaucoup d'énergie en Ligue des champions, doit également avancer et marquer des points. Si le titre est une ambition pour les Nerazzurri, il faudra à minima valider une place pour la prochaine Ligue des champions en terminant dans le top quatre, hors là aussi, l'Inter Milan n'a pas de temps à perdre sur ses concurrents directs que sont la Lazio, la Juventus et l'AC Milan, voir même l'Atalanta et l'AS Roma.

Une chose est sûre, cette rencontre entre l'Inter Milan, très à l'aise devant son public cette saison et Naples, meilleure équipe de Serie A à l'extérieur, promet énormément et est à ne manquer sous aucun prétexte. Le premier grand choc européen de l'année 2023.

Horaire et lieu du match Inter Milan - Naples

Ville : Milan

Milan Stade : San Siro

San Siro Heure : 20:45 UTC+1 (heure française) / 19:45 GMT / 20:45 UTC+1 (BST) / 14:45 EST / 11:45 PST

Sur quelle chaîne TV voir Inter - Napoli ?

Inter Milan-Naples

Serie A

Mercredi 4 janvier

20h45 sur beIN Sports 1

Stream : MyCanal, beIN Connect

Prise d'antenne : 20h40 sur beIN Sports 1

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal pour les détenteurs du pack sport.

Série actuelle de l'Inter et du Napoli

Inter Milan : VVNVV



Naples : VVVDD

Les blessés et absents de l'Inter et de Naples :

Deux absents du côté de l'Inter Milan pour ce choc face au rival napolitain. Marcelo Brozovic est touché à un mollet tandis que Dalbert a un problème au genou. De Vrij est quant à lui incertain en raison d'une blessure à la cheville.

En face, aucun absent à Naples, même si Sirigu et Rrahmani sont incertains pour la rencontre.

Les équipes probables

XI de départ de l'Inter : Onana - Skriniar, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Lukaku, Lautaro Martinez.

XI de départ du Napoli : Meret - Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.