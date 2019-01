Inter Milan - Marotta : "Perisic a demandé à être vendu"

Le directeur sportif de l'Inter Milan a donné des informations sur le dossier de Perisic.

Ce sont des jours de marché très chauds à l'Inter, appelé à résoudre le cas d'Ivan Perisic, qui a demandé à être vendu durant ce mercato.

La confirmation de la volonté du joueur croate vient directement de Beppe Marotta, qui a fait le point.



"Perisic a demandé à être vendu et nous devons essayer de le satisfaire en respectant la valeur des actifs, pour lesquels aucune offre concrète n'est arrivée, nous devons le comprendre et le rencontrer. S'il reste avec nous, nous essaierons de lui donner la chance d'arriver à la fin de la saison", a-t-il indiqué à Sky Sport.



Marotta a ensuite commenté les rumeurs concernant un prétendu échange entre Candreva et Carrasco. "Il est normal qu'il y ait beaucoup de contacts, Ausilio fait un excellent travail, mais je ne parlerais pas des rumeurs: nous devons attendre qu'elles deviennent concrètes, nous ne pouvons parler de rien".