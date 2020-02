Inter Milan - Ludogorets se jouera à huis clos

Le match retour des 16es de finale de l’Europa League entre l’Inter de Milan et Ludogorets se disputera dans un stade vide.

À cause de l’épidémie de Coronavirus, il a été décidé que les deux prochains matches de l’Inter de Milan se joueront à huis clos. Ça sera le cas jeudi contre Ludogorets en 16es retour de la , puis face à la en championnat, dimanche prochain à Turin.

Pour rappel, depuis le week-end dernier, de nombreuses rencontres ont été reportées de l’autre côté des Alpes en raison du virus. Et d’autres annulations sont pressenties lors de la prochaine levée de la . Le ministre des sports italien a donné lundi soir son feu vert pour les rencontres à « huis clos ». Outre la Lombardie, et le Piémont, d’autres régions sont touchées par les restrictions : l’Emilie Romagne, Venezia Giulia et Liguria.

Malgré ce contexte, les supporters de la Juventus ont été autorisés à voyager à , mercredi pour le match opposant les deux formations en Ligue des Champions.

A noter que l’Inter de Milan s’était imposé 2 à 0 lors de la première manche de son duel face aux Bulgares (2-0). L’essentiel a été fait, mais les hommes de Conte auraient bien aimé se produire devant leur public.