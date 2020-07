Inter Milan, les adieux de Hakimi pour le Real et Dortmund

Achraf Hakimi s’est engagé avec l’Inter Milan. Le latéral marocain a dit adieu à ses anciens clubs.

Achraf Hakimi s'est engagé à l' et a dit adieu à son club formateur du et celui du , où il a joué les deux dernières saisons.

"Je n'avais jamais imaginé que ce moment pourrait arriver. Ce n'est pas un au revoir, car on ne quitte jamais vraiment sa maison, a confié le latéral madrilène dans un message diffusé sur les réseaux sociaux et agrémenté d’une photo de lui enfant et d’une autre où il lève le trophée de la C1.

"Tu peux t'éloigner, mais ce sera toujours ton foyer, celui où j'ai trouvé la joie et les valeurs qui m'ont fait grandir. Le Real Madrid est ma maison, j'y ai été éduqué et choyé pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. Au Real Madrid, on ne forme pas que des sportifs.", a encore indiqué Hakimi, qui s'est ensuite adressé au fans du BvB.

"Je souhaite remercier tous mes coéquipiers, le staff et de tous les salariés du club pour l’amour et la confiance qu’ils m’ont montré à chaque instant, a lancé le nouveau joueur de l’Inter dans une deuxième publication partagée sur les réseaux sociaux. Je veux aussi remercier les merveilleux supporters qui nous ont soutenu à chaque match. Je n’oublierai jamais le Mur Jaune qui est tout simplement magnifique."