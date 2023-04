Inter Milan - Juventus : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Inter Milan - Juventus : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Il y a vingt jours, l'Inter Milan et la Juventus s'étaient quittés sur une scène sous haute tension. Juan Cuadrado et Samir Handanovic s'étaient chauffés et avaient été exclus, tandis que quelques minutes plus tôt, Romelu Lukaku avait été exclu pour avoir répondu à des provocations des supporters de la Juventus.

Saison blanche pour la Juventus ?

Bonne nouvelle pour l'Inter Milan, la suspension de l'attaquant belge a été annulé. Il pourra donc jouer lors de ce match retour où tout reste à faire. En effet, à Turin, la Juventus et l'Inter Milan n'avaient pas réussi à se départager. Juan Cuadrado avait ouvert le score avant que Romelu Lukaku ne lui réponde en toute fin de rencontre sur penalty.

Cette rencontre est capitale pour les deux équipes, mais surtout pour la Juventus. Distancé en championnat, la Juventus peut encore remporter un trophée cette saison de deux manières, via la Coupe d'Italie et la Ligue Europa. La Coupe d'Italie semble à l'heure actuelle le trophée le plus à la portée de la Juventus puisque le vainqueur de cette demi-finale sera favori en finale face à la Fiorentina ou à Cremonese.

L'Inter légèrement favori

Vainqueur de la Supercoupe d'Italie et demi-finaliste de la Ligue des champions, l'Inter Milan est aussi distancé en Serie A et serait bien inspiré d'offrir un titre supplémentaire à ses supporters pour éviter un bilan décevant en fin de saison. Autant dire que les deux clubs seront déterminés à remporter cette demi-finale retour et à filer vers le titre.

Sur la récente dynamique, l'avantage est à l'Inter Milan, qui aura l'avantage de recevoir et de bénéficier du soutien de son public, mais la Juventus, plus en difficulté ces dernières semaines, n'a pas perdu contre l'Inter Milan cette saison avec une victoire et un match nul.

Horaire et lieu du match Inter Milan - Juventus

Ville : Milan

Milan Stade : San Siro

San Siro Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 14:00 EST / 11:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Inter Milan - Juventus ?

Inter Milan-Juventus

Coupe d'Italie

Mercredi 26 avril

21h00 sur L'Equipe TV

Stream : MyCanal

Prise d'antenne : 20h30 sur L'Equipe TV

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de l'Inter Milan et de la Juventus

Inter Milan : NVDNV



Juventus : DVDND

Les blessés et absents de l'Inter Milan et de la Juventus :

Simone Inzaghi devra faire sans quatre joueurs pour cette demi-finale retour. Samir Handanovic est suspendu pour son carton rouge pris à l'aller après la rencontre. Dalbert et Skriniar sont blessés, tandis que Mkhitaryan est absent pour raisons personnelles.

En face, Massimiliano Allegri compte trois absents. Pour la même raison qu'Handanovic, Cuadrado est suspendu. Kaio Jorge est blessé tandis qu'Ihattaren manque de condition physique. Moise Kean est pour sa part incertain en raison d'une lésion musculaire.

Les équipes probables

XI de départ de l'Inter Milan : Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Lukaku, Lautaro Martinez.

XI de départ de la Juventus : Perin - Gatti, Bremer, Danilo - De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic - Di Maria, Vlahovic.