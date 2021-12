Inter Milan : Christian Eriksen bientôt libre

Christian Eriksen va bientôt quitter l'Inter Milan. Pas le football, cependant. Selon l'édition d'aujourd'hui de la "Gazzetta dello Sport", le trequartista danois est destiné à faire ses adieux aux Nerazzurri dans les semaines à venir, mettant ainsi fin, sans que cela soit de sa faute, à une aventure qui a duré deux ans.

Eriksen sera en effet déclaré inapte à la pratique par les médecins du CONI, car en Italie, il est interdit de jouer avec un défibrillateur sous-cutané. Et donc il ne pourra pas s'entraîner, ce qui est et reste la volonté de l'ancien joueur de Tottenham malgré ce qui s'est passé le 12 juin lors du match entre le Danemark et la Finlande.

Eriksen de retour au Danemark ?

Selon la Gazzetta dello Sport, les discussions avec l'Inter Milan sont en bonne voie pour une séparation à l'amiable et en douceur. Mais où pourrait aller Eriksen ? Peut-être au Danemark, à Odense, où il a commencé sa carrière et où, ces derniers jours, il a la possibilité de s'entraîner pour rester en forme.

"Comme toute personne ayant vécu ce qui lui est arrivé, Christian travaille à son rétablissement", a déclaré Martin Schoots, l'agent d'Eriksen, à GOAL le 2 décembre. "Il aime le faire à Milan ou quand il est ici, au Danemark, en privé, dans son pays de naissance. Quand il est à la maison et qu'il en a envie, il peut utiliser les installations d'Odense. Un grand geste de la part de son ancienne équipe. Chris a un caractère positif, optimiste et énergique, mais il n'est pas encore temps de parler de football. Lui seul décidera si et quand cela se produira."

D'autres examens cardiologiques seront bien sûr effectués pour évaluer pleinement son état de santé actuel. Mais la sensation claire, malgré le freinage de Schoots, est qu'Eriksen ne s'imagine pas encore loin d'un terrain de football. Loin de l'Inter, cependant. Et c'est ce qui va se passer assez tôt.