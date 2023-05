Inter Milan - AC Milan : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Inter Milan - AC Milan : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Mission périlleuse pour l'AC Milan. Après la demi-finale aller la semaine dernière, l'Inter Milan a pris un sacré avantage pour se rendre à Istanbul début juin. Dans la meilleure forme de sa saison, l'Inter Milan a toutes les armes en main pour valider son billet pour la finale de la Ligue des champions.

L'Inter en forme au meilleur moment

L'Inter Milan reste sur cinq victoires lors des cinq derniers matches et ses joueurs reviennent à leur meilleur niveau au meilleur moment de la saison, à l'image de Dzeko et Lukaku, qui alternent en attaque aux côtés de Lautaro Martinez, et qui ont marqué tour à tour lors de leur dernière titularisation respective.

En face, rien ne va plus à l'AC Milan. Battu par la Spezia, le club milanais a fait face au courroux de ses supporters et les joueurs ont dû faire face aux fans ayant fait le déplacement à l'issue de la rencontre. Lors des cinq derniers matches, l'AC Milan n'a gagné qu'un seul match et sera pénalisé par de nombreuses blessures.

Milan en quête de la perfection

La présence ou non de Rafael Leao aura de grandes incidences sur les chances de l'AC Milan, qui sont déjà compromises. En l'absence du Portugais, il est difficilement imaginable de voir l'AC Milan renverser la vapeur face à son ennemi juré, en revanche, avec le talent de ce dernier, rien n'est impossible pour le champion d'Italie 2021-2022.

L'AC Milan devra réaliser le match parfait pour espérer voir Istanbul en juin prochain, mais c'est un fait incontestable, l'Inter Milan est en position très favorable pour retrouver la finale de la C1 treize ans après. Seul un scénario comme la Ligue des champions nous y a habitué ces dernières années pourra empêcher cela.

Horaire et lieu du match Inter Milan - AC Milan

Ville : Milan

Milan Stade : San Siro

San Siro Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 14:00 EST / 11:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Inter Milan - AC Milan ?

Inter Milan-AC Milan

Ligue des champions

Mardi 16 mai

21h00 sur Canal + Foot et sur RMC Sport

Stream : MyCanal

Prise d'antenne : 19h50 sur Canal + Foot

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de l'Inter Milan et de l'AC Milan

Inter Milan : VVVVV



AC Milan : NNVDD

Les blessés et absents de l'Inter Milan et de l'AC Milan :

Deux absents du côté de l'Inter Milan. Comme au match aller, Milan Skriniar et Dalbert, blessés, ne seront pas de la partie.

Du côté de l'AC Milan, Rafael Leao, absent majeur à l'aller, est incertain mais pourrait faire son retour. En revanche, Junior Messias, Rade Krunic et Ismael Bennacer seront absents en raison d'une blessure. Zlatan Ibrahimovic n'est pas inscrit sur la liste de la Ligue des champions et ne sera pas de la partie.

Les équipes probables

XI de départ de l'Inter Milan : Onana – Darmian, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dimarco - Lautaro Martinez, Dzeko.

XI de départ de l'AC Milan : Maignan – Calabria, Kjaer, Tomori, T.Hernandez – Pobega, Tonali - Saelemaekers, Brahim Diaz, R.Leao - Giroud.