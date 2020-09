Inter Miami - Retourné, penalty manqué, embrouille… Higuain manque ses débuts en MLS

Transféré à l’Inter Miami cet été, Gonzalo Higuain a complètement manqué ses débuts en MLS. Au programme : penalty raté, embrouille et défaite.

Gonzalo Higuain a tout raté. Le constat est simple après la première, loin d’être historique, du buteur argentin en Major League Soccer. Transféré à l’Inter Miami cet été, «Pipita» a découvert les États-Unis… et le goût de la défaite.

Un "retourné" et puis c'est tout

Pour sa première, l’Argentin a fait face à Philadelphie, l’un des cadors à l’Est. Sans Blaise Matuidi, il n’a pas eu beaucoup d’occasions à se mettre sous la dent… hormis ce «retourné» acrobatique, qui a fini sur le poteau.

What could've been!



Bicycle kick from Higuaín hits off the post. #PHIvMIA pic.twitter.com/y2EsdHtg4x — Major League Soccer (@ ) September 28, 2020

Un avertissement avant de faire trembler les filets ? En et avec un Higuain en forme, peut-être. Mais l’ancien Napolitain n’a plus joué depuis le 7 août face à l’OL en Ligue des Champions, et il a donc forcément manqué de rythme.

Pas de quoi excuser son penalty totalement raté en fin de rencontre, cependant. Ni l’attitude affichée derrière.

Higuain skies the penalty kick pic.twitter.com/M5yZMMzpgI — ESPN FC (@ESPNFC) September 28, 2020

Comme vous pouvez le constater, l’Argentin a envoyé son penalty dans les tribunes… avant de répondre aux provocations de l’équipe adverse. Une première catastrophique, donc, qu’il faudra rapidement oublier, et faire oublier aux supporters.