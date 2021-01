Inter Miami, David Beckham nomme Phil Neville comme nouveau coach

Après avoir quitté ses fonctions de sélectionneur de la sélection féminine d'Angleterre, Phil Neville a rejoint l'Inter Miami de son ami Beckham.

Phil Neville retrouvera son ancien coéquipier de David Beckham à l'Inter Miami après avoir été nommé nouveau manager du club . Miami a annoncé plus tôt dans le mois que le club avait accepté de se séparer mutuellement de Diego Alonso, l'entraîneur uruguayen ayant dirigé la première saison du club en MLS.

Pour ses premiers pas dans le championnat nord-américain, le club de Blaise Matuidi a terminé 10eme de la Conférence Est, lui permettant de se qualifier pour les play-offs, où le club floridien avait été battu 3-0 par Nashville.

Cette annonce fait suite à l’officialisation du départ de Neville de son poste de sélectionneur de l’équipe féminine d’ avec effet immédiat. Ce sera le premier poste pour l’ancien de Manchester United chez les garçons.

L’entraîneur de 43 ans avait été nommé manager des Lionnes en janvier 2018, les guidant vers les demi-finales de la féminine 2019. Cependant, il devait quitter son poste cet été à l'expiration de son contrat, avec Sarina Wiegman, actuellement en charge des , pour prendre la relève après les Jeux Olympiques.

Beckham, président et copropriétaire de l'Inter Miami, a passé neuf ans à jouer avec Phil Neville avec Manchester United, le duo remportant ensemble 12 trophées majeurs - dont six titres de et la .

Ils ont également joué ensemble pour l'Angleterre, faisant tous deux leurs débuts internationaux en 1996.

"Je suis extrêmement ravi de cette opportunité d'entraîner l'Inter Miami et de travailler avec toutes les personnes dans le club", a déclaré Neville à propos de cette nomination.

"C'est un très jeune club avec beaucoup de promesses, et je m'engage à me défier moi-même, mes joueurs et tout le monde autour de moi pour grandir et construire une culture de football compétitive dont nous pouvons tous être fiers."

"Ce fantastique marché qu’est la Floride épris de football mérite des performances constantes et une mentalité gagnante, et j'ai hâte de me mettre au travail."

Co-propriétaire de l’Inter Miami, David Beckham a eu un mot pour son nouveau coach qu’il connait bien ;

"Je connais Phil depuis notre adolescence et la période où nous étions à l’Academy de Manchester United. Nous partageons un ADN footballistique après avoir été formés par certains des meilleurs coaches du football. Ce sont des valeurs que j’ai toujours voulues dans ce club."

"Phil a une expérience approfondie du football que ce soit en tant que joueur ou d’entraîneur. Il a travaillé avec plusieurs des meilleurs managers et joueurs du monde durant sa carrière."