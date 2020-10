Inter - Lukaku répond aux critiques lors de son passage à Manchester United

Le buteur belge est revenu sur son passage à Old Trafford, son départ et comment il a fait taire les critiques depuis son arrivée à San Siro.

L'attaquant de l'Inter, Romelu Lukaku, a répondu aux critiques qui le qualifiaient de "paresseux" et de "lent" pendant son séjour à . United a déboursé environ 50 millions d'euros pour faire signer Lukaku à à l'été 2017, après l'avoir vu marquer 87 buts en 166 apparitions avec les Toffees.

L'international belge s'est imposé comme l'un des attaquants les plus meurtriers de la pendant son séjour de trois ans à Goodison Park, et a connu un début de vie brillant à Old Trafford.

Il n'a cependant pas été aussi prolifique en 2018-19, et des questions ont été posées sur sa condition physique et son manque de qualité lorsque l'équipe monopolise le ballon suite à la décision du club de remplacer l'entraîneur principal Jose Mourinho par Ole Gunnar Solskjaer.

Plus d'équipes

Le Norvégien a fait confiance à Anthony Martial et Marcus Rashford pour mener la ligne devant Lukaku, tout en promouvant Mason Greenwood, jeune joueur issu de l'académie.

Le jeune homme de 27 ans a finalement été vendu à l'Inter l'été dernier, où il a depuis retrouvé sa meilleure forme pour aider l'équipe d'Antonio Conte à lutter sur plusieurs fronts. Lukaku compte déjà 37 buts sous le maillot des Nerazzurri, et estime que ses talents sont bien plus appréciés en qu'ils ne l'ont jamais été en .

Le Belge insiste sur le fait qu'il n'a pas changé son jeu en , mais qu'il a pu s'exprimer plus librement sans que ses détracteurs ne lui sautent sur le dos à chaque occasion.

"Il y a un an, quand j'étais en Angleterre, j'étais paresseux, je n'ai pas couru, je n'ai pas fait ceci ou cela, a déclaré Lukaku au Times. Ici, ils me disent que je suis le plus travailleur du vestiaire. Si vous me regardez jouer ici et là, je veux dire qu'il y a des améliorations, mais le [même] Rom est toujours là.

L'article continue ci-dessous

"Si vous me regardez maintenant, vous voyez un résultat différent, vous voyez la personne dans toute sa splendeur, vous voyez son plein potentiel. Vous voyez ce que j'aurais pu faire en Angleterre. Ils me disent que je suis lent. Moi, lent ? Je ne peux pas suivre le rythme rapide du jeu de Man Utd ?

"Il y avait trop de petites choses où je pensais : ce n'est pas bien. Si vous me dites que je suis lent, je ne marquerai pas un but comme j'ai marqué le deuxième contre le en demi-finale de la . Si j'étais lent, je n'aurais pas eu le même penalty qu'en finale contre Séville.

"Vous allez dire que je suis plus rapide à 27 ans qu'à 25 ans ? C'est ce que j'essaie de dire. Ce ne sont que des petites choses. Je me disais, vous savez quoi ? J'en ai marre. Je m'en vais."